El jugador de Chivas que más está sufriendo por perder la Final: No sé cuándo dejará de doler

En el Club Guadalajara hay jugadores que salieron a dar la cara a unas cuantas horas de haber perdido la Gran Final del Torneo Clausura 2023 ante los Tigres de la UANL en el Estadio Akron, pero a otros les llevó mucho más tiempo asimilar lo que ocurrió aquella noche que empezó como un sueño y terminó convertida en una auténtica pesadilla.

Uno de ellos es Roberto el Piojo Alvarado, quien no había expresado ningún mensaje o comentario después de lo ocurrido que le impidió al Rebaño Sagrado adjudicarse su decimotercer título. Fue la noche del lunes 5 de junio cuando se manifestó al respecto, indicando que la situación emocional lo llevó a tomarse más tiempo del que esperaba.

Alvarado fue uno de los anotadores, pues abrió el marcador con un golazo que dobló la estirada de Nahuel Guzmán y su celebración tan emotiva habla perfecto del momento tan difícil que ha vivido desde que el silbante César Ramos dio por terminado el partido, pues todo apuntaba a que ya tenían en sus manos el trofeo que les daría una nueva alegría a los chivahermanos.

“A veces requiero un poquito de tiempo para tratar de expresar mi sentir. Duele la derrota sí y duele bastante en cualquier circunstancia, mucho más en una final. No sé cuánto tiempo pase para que deje de doler, lo que si sé es que hoy me siento feliz de pertenecer a Chivas, a este gran equipo que nos hizo creer a todos, que nos llenó de ilusión y que me devolvió el entusiasmo para volver a ganarlo todo”.

“Gracias Chivas por las emociones que generas en mí, gracias por permitirme disfrutar como nunca. Volveremos y seguiremos todos juntos peleando y dando lo mejor de cada uno para poder lograr los objetivos. Regresaremos pronto para obtener los resultados que reafirmen la grandeza de esta institución”, fue el mensaje que el Piojo publicó en su cuenta de Instagram.