En el Club Guadalajara por el momento todo son rumores, no hay ninguna claridad sobre el futuro de algunos jugadores que parecen no entrar en planes del entrenador Veljko Paunović, donde uno de los casos más especiales es el de Cristian Calderón, quien desde hace al menos un año tiene un pie y medio fuera de la institución, pero siempre termina por quedarse.

Ahora el futuro del Chicote parece nuevamente nublado para el Rebaño Sagrado, donde la exigencia será mucho mayor ya con el completo acoplamiento del director deportivo, Fernando Hierro y del timonel serbio, por lo tanto los futbolistas tendrán que dar un esfuerzo mayor para convencer a los altos mandos de que merecen una oportunidad de quedarse.

Y es que el futbolista de Chivas, oriundo de Tepic, Nayarit nuevamente perdió la titularidad en la recta final del Clausura 2023 como le ha ocurrido en el pasado con otros entrenadores. En los duelos más importantes se quedó en la banca y esto podría ser la clave para que no entre en planes de Paunović en el futuro, pues se habla de que Puebla estaría interesado en sus servicios.

Se confirma lo que todos los aficionados de Chivas pensaban del Chicote

El lateral izquierdo se estrenó como titular bajo la gestión Paunovic en la victoria 2-1 sobre Juárez en la frontera y desde ese momento se adueñó de la posición hasta el debut en la Liguilla al aparecer en la alineación rojiblanca en 14 de las 15 fechas siguientes, solo fue suplente en el triunfo 2-1 sobre Tijuana y entró de cambio al medio tiempo.

Pero su rendimiento vino a menos y en la Final no fue utilizado por el estratega del Rebaño, es por ello que no se descarta la posibilidad de que salga de Guadalajara en este mercado de pases y para algunos seguidores no sería nada novedoso, ya que ha sido de los futbolistas más queridos en años recientes, pero también de los más criticados por sus altibajos. La última palabra la tendrá Paunović.