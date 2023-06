El exportero de las Chivas de Guadalajara, Oswaldo Sánchez se metió en el ojo del huracán el domingo pasado cuando se disputó la Final ante los Tigres de la UANL, luego de hacerle una pregunta fuera de lugar al atacante felino, Diego Lainez, lo cual le originó una serie de críticas que el también analista de TUDN se encargó de aclarar.

Al finalizar el duelo donde el Rebaño Sagrado cayó frente a los universitarios, el exguardameta bajó a la cancha junto a otros comentarista de Televisa para charlar con los jugadores campeones y fue precisamente ahí cuando llegó Lainez para aceptar la entrevista, pero el cuestionamiento de San Oswaldo no cayó del todo bien en el atacante cuando escuchó si le parecía que había fracasado en Europa.

El joven futbolista respondió con claridad asegurando que por el momento sus pensamientos solo estaban en celebrar y de paso le dio la mano al exmundialista mexicano, en una acción que se consideró como una “cachetada con guante blanco” y en redes sociales no se hicieron esperar los comentarios sobre el otrora, ídolo de Chivas.

Aclara Oswaldo que ya charló con Lainez sobre su entrevista polémica

De alguna manera Sánchez Ibarra se dio cuenta que el entorno se había puesto muy cuesta arriba para él y en una reciente plática con la conductora Virginia Ramírez en Instagram, reconoció que tuvo un acercamiento con Lainez para aclarar lo que había ocurrido, pues su intención nunca fue crear polémica. Pero lo único que sí quedó muy claro es la falta de preparación del exrojiblanco para hacer una sencilla entrevista.

“Yo creo que hubo un malentendido, yo no soy de polémicas, soy un analista y trato de aportar mi experiencia de veintitantos años en el futbol profesional y simplemente le hablé con él tras bambalinas. Lo único que digo como gente de futbol, queda entre gente de futbol yo no soy de salir a los medios a estar diciendo cosas, yo hablé con Diego Lainez en privado sobre lo que pensaba y él también me dijo lo que pensaba y tan amigos como siempre”, reveló San Oswaldo, quien para su fortuna decidió darle fin al tema que trascendió mucho más de lo que se imaginaba.