La tormenta eléctrica no solamente afectó el partido entre Chivas y el FC Cincinnati, sino que la decisión de los organizadores de la Leagues Cup no fue bien recibida por la directiva del Guadalajara, quienes manifestaron su inconformidad por la reprogramación del partido por las condiciones climatológicas.

Aunque el compromiso inició a las 18 horas, tiempo del centro de México, cuando alrededor del minuto 60 de juego, el duelo fue detenido por el cuerpo arbitral debido a la aparición de una tormenta eléctrica, por lo que se analizó por más de cuatro horas la reanudación del mismo, aunque no se encontraron garantías para poderlo hacer sin poner en riesgo la integridad de futbolistas y aficionados.

Según reveló el reportero de Tv Azteca, Omar Villarreal Villalvazo, mejor conocido como Villa Villa, reveló algunos pormenores de las reuniones entre las directivas mexicana y estadounidense, en donde los tapatíos exigían concluir el partido este mismo jueves, debido a que la reprogramación implicaría cambios en su itinerario.

“La directiva de Chivas buscó en todo momento terminar el partido esta misma noche. Hay molestia con la organización del evento porque se afectan tiempos de entrenamiento, descanso y viaje”, escribió el comunicador en su cuenta de Twitter.

¿Cuándo se reanudará el partido entre Chivas y Cincinnati?

Después de un exhaustivo análisis entre los organizadores, los clubes y las autoridades, se determinó que los 30 minutos restantes del compromiso entre mexicanos y estadounidenses se dispute este viernes tiempo del centro de México.