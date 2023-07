Las Chivas de Guadalajara continúan con su formidable inicio de certamen y ya llevan tres victorias en tres partidos disputados del Apertura 2023. En una nueva jornada, el Rebaño se impuso por 2-0 ante Necaxa gracias a los goles de Fernando Beltrán y el juvenil Juan Brígido.

La ilusión se expande entre la afición rojiblanca después del gran andar del Rebaño, pero su entrenador, Veljko Paunovic, prefiere mantener la calma. “Humildad y trabajo, seguir los pasos que estamos haciendo hasta ahora. Dar al equipo el apoyo, pero también la exigencia debe ser máxima”, avisó en rueda de prensa.

“Debemos cuidar lo que hemos conseguido hasta ahora, tenemos un gran grupo en el vestuario. Hoy ha habido gente que quería jugar, lo veo en sus caras, lo entiendo perfecto, pero esto es así”, remarcó Paunovic sobre la competitividad que hay puertas hacia dentro.

¡Nadie frena a Chivas! Tercera victoria consecutiva del Rebaño (Jam Media)

Incluso, el entrenador insistió en su postura con un pedido para todos en Chivas: “El mensaje a la afición y al vestuario es el mismo: debemos tener los pies firmes en el suelo, con un pie hacia adelante y otro siguiéndolo”, advirtió Pauno.

Paunovic no permitirá que Chivas se caiga

“Esto acaba de empezar, pasa rápido, ya me he dado cuenta, y en un despiste te puedes quedar atrás, pero eso no va pasar con nosotros, yo no voy a permitirlo”, agregó Veljko Paunovic sobre el gran momento que atraviesan sus dirigidos.