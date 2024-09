Las Chivas de Guadalajara por fin tuvieron su presentación estelar en la señal de Amazon Prime el fin de semana anterior cuando recibieron en la cancha del Estadio Akron a los Bravos de Juárez, por tal motivo se dio un cambio radical en la historia de los rojiblancos con respecto las transmisiones que se han acostumbrado por décadas.

Nunca antes el Rebaño Sagrado había salido por completo de la televisión, ya sea del sistema de paga o en la señal abierta, por tal motivo hay muchas razones para sentirse parte de la nueva historia del conjunto tapatío y en general del futbol mexicano, pues es el primer club nacional que será transmitido por completo en una plataforma de streaming en sus duelos como local, al menos en México.

Y esa justamente la situación que le da un valor importante al hecho de que los narradores y comentaristas no sean a los que la afición en México está acostumbrada, pues de momento se hacen cargo de relatar los partidos los integrantes de Chivas TV, quienes estuvieron en los primeros dos duelos desde el Gigante de Zapopan ante Toluca y Mazatlán.

El primer cambio radical de Amazon en los partidos de Chivas

Mucho se ha especulado sobre si habrá un cambio con los comentaristas que actualmente siguen todos los duelos de Guadalajara desde el Gigante de Zapopan, pues es una realidad que al ser nueva la experiencia de los aficionados a través de Amazon, en un futuro no se descarta que alguien más se incorporé a las transmisiones.

Los rojiblancos van por otra victoria tras la Fecha FIFA. Foto: Imago7

Pero una de las posturas que ha tomado Amazon es que no se requiere de hacer comentarios positivos sobre el funcionamiento de los rojiblancos, durante o después de los partidos, pues esa es una de las primicias de la plataforma de streaming, es decir, que haya la libertad de criticar con objetividad cualquier situación que no sea positiva en el funcionamiento del equipo que dirige Fernando Gago.

Fue el periodista José María Garrido quien reveló que en la plataforma no tienen ningún interés de que todos los puntos de vista sean favorables para el Rebaño, al contrario contrario, pues se intenta darle credibilidad a las transmisiones y que la afición identifique de inmediato que no son Chivas TV, por lo que el rendimiento del equipo no está peleado con la opinión de los comentaristas y analistas.