Antonio Briseño, defensor de las Chivas de Guadalajara, se prepara para una serie de semifinal muy complicada frente al América, pero tiene plena confianza que se podrán imponer en este emotivo Clásico Nacional por un boleto a la Gran Final del Clausura 2023, porque su único objetivo es ser campeón de la Liga MX.

El veterano central del Rebaño Sagrado platicó en exclusiva con Claro Sports desde Verde Valle y reconoció que tras el Clásico Tapatío en la Liguilla: “somos mucho mejor equipo que antes, hemos crecido y aprendido de nuestros errores, el equipo va mejorando constantemente y eso nos hace que con las experiencias que tuvimos, crezcamos“.

El Pollo Briseño, durante la entrevista exclusiva con el periodista José María Garrido desde las instalaciones de Verde Valle, añadió que “aprendimos, corregimos, trabajamos como equipo, vimos video y analizamos los errores que tuvimos y en base a eso, vamos encaminando al equipo para que se vayan puliendo esos detallitos“.

El recado de Antonio Briseño al América

El defensor de las Chivas alertó que “ya aprendimos en el partido contra América de fase regular, ahora en la liguilla es diferente. Es otro partido diferente, otro momento, una eliminatoria directa, matar o morir y estamos más cerca de estar en la final a que pase lo que pasó el otro día que perdimos 4-2. Vamos paso a paso, es el América y vamos a enfrentarlo como tal, pero con lo aprendido en lo pasado“.

El claro objetivo de Briseño y Chivas

El veterano central del Guadalajara reconoció que “nosotros vivimos intensamente sea cual sea el rival, nos tocaron clásicos, nos tocaron partidos más fuertes, pero nuestro objetivo es muy claro, es ser campeón, y si nos toca otro equipo, el que sea, también hay que ganarle. El camino se hizo así, qué bueno para nosotros, para la afición, que haya clásicos, que la gente vaya al estadio y apoye a su equipo, pero nosotros el objetivo lo tenemos bien claro y es ser campeón, sea el equipo al que nos toque enfrentar“.

El aprendizaje de la Liguilla

Briseño refirió a Claro Sports que “de lo de Atlas tenemos que sacar aprendizaje, saber que en momento de partido son importantes. Ellos tuvieron para meternos el 2-0 y no lo consiguieron, nosotros nos levantamos y estuvimos cerca de conseguir la victoria. Al final sufrimos, pero esas experiencias que vamos teniendo nos van ayudar para que contra América estemos más cerca de conseguir la victoria. Ahorita ya no tenemos el hándicap del empate que eso nos hizo pasar en esta ocasión (por la mejor posición en la tabla) y tenemos que enfrentar esta eliminatoria, no quiere decir más agresiva, pero sí conseguir la victoria en los dos partidos. Hay que analizar lo que fue América contra San Luis para poder estar más cerca de la victoria. Vimos que se le hace daño, también ellos tienen un ataque muy bueno, todo ese tipo de cosas, aprenderlas“.

