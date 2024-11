Luego de la derrota contra Atlético de San Luis, el Guadalajara se mentaliza en el primer partido de Play-in que tendrá contra Atlas. De cara al duelo por el Clásico Tapatío, Roberto Alvarado dio grandes noticias porque regresó a los entrenamientos y lo demostró con una brutal rabona para asistir a Ricardo Marín.

Pasan cada los partidos y el Rebaño Sagrado no levantó cabeza debido a que logró superar a Santos, pero no pudo contra Puebla, equipo que no está ni en la repesca, ni con los Potosinos, club que logró mantenerse dentro de los mejores seis de la tabla general de posiciones.

Por otro lado, una de las grandes dudas en el Guadalajara es qué va a suceder con los lesionados. Uno de ellos es Roberto Alvarado quien verá acción ante Atlas en el Play-in y hoy lo confirmó porque se entrenó al parejo con el resto de sus compañeros en Verde Valle.

Roberto Alvarado ya se entrenó a la par de todo Chivas. (Foto: IMAGO7)

A su vez, el Piojo demostró que está al cien debido a que realizó una brutal asistencia para que Ricardo Marín, quien ya trabajó a la par del grupo, pueda rematar y anotar en el interescuadras. Al atacante hay que sumar que Antonio Briseño estaría recuperado y entrenó sin ningún tipo de problemas, mientras que no se pudo ver a Gilberto Sepúlveda.

¿Cuándo juega Chivas en el Play-in?

El juego entre Chivas y Atlas se llevará adelante el próximo 21 de noviembre en el Estadio Akron a las 19:05 del Centro de México. El duelo se llevó a cabo en la casa del Guadalajara ya que los dirigidos por Arturo Ortega finalizaron en la novena posición en la tabla general, mientras que los rojinegros en la décima posición.