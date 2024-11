El pasado fin de semana Chivas no estuvo a la altura de las circunstancias luego de perder ante Atlético de San Luis por la jornada 17 del Apertura 2024. Lo que la transmisión no mostró fue el enojo de Pocho Guzmán con Isaac Brizuela, por lo que toda la afición rojiblanca se sorprendió en redes sociales y a dos días de lo sucedido destapan qué sucedió entre ellos.

La bronca que hay todo el Rebaño Sagrado no solo pasa porque se perdió contra los Potosino, sino que además se dieron varios resultados para que el Guadalajara cierre mejor la fase regular. Perdió América y los dirigidos por Arturo Ortega podrían haber finalizado al menos en la séptima posición.

El duelo contra Atlético de San Luis no solo dejó a las claras que Chivas necesitará más que un milagro para ser campeón, debido a que el primer cruce en Liguilla sería Cruz Azul, sino que también por la bronca que generó el Pocho Guzmán. Especialmente porque le lanzó varias palabras contra Isaac Brizuela, en un video publicado por César Huerta.

Víctor Guzmán se enojó con el Cone Brizuela. (Foto: IMAGO7)

A días de este cruce de palabras, el periodista de Diario AS dio a conocer que lo que sucedió fue un enojo de Víctor Guzmán por temas de cancha. En su canal de YouTube explicó que su fuentes en el equipo le afirmaron que lo que sucedió es normal y que el mediocampista es una persona que habla en caliente cuando el resultado es adverso.

“‘La verdad fue un reclamo muy normal. Si ustedes los medios se fijaran en todos los partidos que hay un par de jugadores que reclaman mucho en la calentura del resultado, que no se aguantan, y son reclamos de futbol y no personales. Hay dos jugadores suelen hacerlo y no es pa tanto’ me dijo esta persona”, explicó César Huerta, quien además señaló que el Pocho Guzmán y Antonio Briseño son de reaccionar de esta manera.

Y agregó: “Me explicaba que fue una jugada que el Pocho consideraba que se había desmarcado bien y que el Cone en vez de darle la pelota optó por otra jugada. El Pocho pidió con un grito la pelota, terminó el partido en derrota y el Pocho sentía que esa jugada podía terminar en gol. El Pocho encabronado se va y regresa y se puede ver que Pocho algo le dice y no es un reclamo largo y el Cone, si se fijan, le dice ‘no te escuché’”.