La directiva de Chivas comandada por Amaury Vergara y Fernando Hierro ya están trabajando en la búsqueda de un nuevo entrenador tras la sorpresiva salida de Veljko Paunovic, por lo que el presidente del Rebaño tiene una exigencia para el que sea el nuevo timonel rojiblanco.

Según reveló el comunicador Miguel Arizpe, uno de los principales dolores de cabeza del presidente del Guadalajara es la indisciplina que han mostrado los futbolistas con todos los entrenadores que ha tenido, incluyendo a Paunovic, por lo que buscaría a un estratega de temperamento que logre tener bajo control al vestidor tapatío.

“Mira, su gente quiere al Tuca porque es el único que los meterá en cintura”. Rápido le dije que no era posible porque Ricardo ya dirigió a Cruz Azul este torneo… “Eso no le importaría; la gente de Amaury piensa en un proyecto de disciplina no a seis meses, sino a años. No les importaría no registrarlo y tenerlo desde ya sin que sea el técnico”, reveló el comunicador.

Ricardo Ferretti ya sabe lo que es dirigir a Chivas, ya que el timonel estuvo en el banquillo rojiblanco desde 1996 hasta 1999, logrando imponer récord de puntos en torneos cortos e inclusive, levantar el título de campeón en el Verano 1997.

¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas del Apertura 2023?

El compromiso entre el Guadalajara y los Zorros que dividen a Jalisco se disputará el próximo sábado 7 de octubre en la cancha del Estadio Akron, duelo que arrancará en punto de las 19:05 horas tiempo del centro de México.