Matías Almeyda es un entrenador que marcó un antes y un después dentro de Chivas, no solamente por las innumerables victorias y campeonatos que le entregó a la institución, sino que también por los detalles que tenía con los futbolistas que dirigió entre los que destaca Fernando Beltrán.

El Nene recibió su primera oportunidad en el futbol mexicano de Primera División el 16 de julio del 2017, unas semanas después del título de Liga MX, convirtiéndose en uno de los consentidos de la afición y uno de los motores rojiblancos en el centro del campo.

Es por eso que Beltrán recordó el día de su debut, en donde primero se llevó una llamada de atención del Pelado por no ponerse a calentar pese a la lesión de José Juan Vázquez; sin embargo, mencionó las palabras que le dio el argentino antes de mandarlo al campo, las cuales le eliminaron el nerviosismo.

“Estaba emocionadísimo, llegué y me senté en las bancas, empezó el partido. Era contra Tigres con André-Pierre Gignac, Edu Vargas, puro pesado en el otro lado. Al minuto 20, estaba tranquilo y se lesiona el Gallo Vázquez y pensé ‘no me va a meter’.

“Voltea muy enojado Mati y se me queda viendo, yo lo veo con cara de ‘¿qué pasó?’ ‘¿Por qué no has calentado?’, le dije no me dijeron nada’. Pues ‘¡vas, rápido’. Me paro, hago algunos movimientos. No me dejó sentir nervios, fueron tan rápido las cosas.

“Me acerco, me pongo las espinilleras y Matías me dio unas palabras que me tranquilizaron de un técnico así: ‘tranquilo, no pasa nada. Olvídate de todo lo que hay alrededor y juega futbol, que es lo que sabes hacer’”, recordó el mediocampista rojiblanco en para el podcast de Ramón Morales.

Pese a aquella derrota en el Campeón de Campeones, el Nene Beltrán recordó cómo fue recibido en el vestidor por todos sus compañeros y el propio Almeyda, además de cómo fue consolado por Michael Pérez en el camión rumbo al hotel de concentración.

“Perdimos uno a cero, entro al vestidor, Mati me abraza y me empiezan a felicitar todos: ‘muy bien’. ‘jugaste muy bien’. Cuando me subo al camión y abro el teléfono, veo los mensajes de la familia y amigos, ahí es cuando me da la emoción y empiezo a llorar. Llegó el Tortas, me abraza y me dice que ‘felicidades’. Fue un día muy bonito”, concluyó el mediocampista.

El único que queda de Matías Almeyda en Chivas

Durante su estadía en el Guadalajara, el Pelado debutó a más de una decena de futbolistas en la Liga MX; sin embargo, el único que queda en la institución es el propio Fernando Beltrán, ya que otros elementos como José Gurrola, Edson Torres, Michelle Benítez o José Juan Macías, continúan sus carreras en otros equipos.