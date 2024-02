Los errores arbitrales contra el equipo de Chivas se están convirtiendo en una constante en este Clausura 2024 y prueba de ello es que durante los más recientes tres compromisos del Rebaño no se les han marcado tres penaltis a favor, lo que se ha visto reflejado directamente en el marcador.

Es por eso que en el Guadalajara habrían comenzado a tener desconfianza por parte de los colegiados debido a que es sospechosa la tendencia que se ha venido manifestando en contra de la escuadra tapatía, en donde el escándalo no ha sido más grande gracias a que le ganaron a los Pumas, incluso pese a las pifias del colegiado Óscar Macías.

Es por eso que el reportero de Claro Sports, José María Garrido, reveló que los jugadores se sienten perjudicados a propósito por los árbitros en este torneo; sin embargo, no lo dicen abiertamente para no ser sancionados .

“Los jugadores creen que les están metiendo la mano en la bolsa, los jugadores de Chivas lo han reconocido y no lo van a decir abiertamente. Si les pregunta alguien no lo van a decir, no se van a meter en broncas, pero internamente creen que hay una situación por parte de los árbitros en contra del Guadalajara. ¿Por qué piensan mal? Porque están pasando cosas. Así de claro”, declaró el comunicador en su cuenta de YouTube.

Error contra Mazatlán

Cuando el partido estaba 2-0 en favor del Rebaño, Ricardo Marín fue derribado dentro del área, jugada que no fue revisada por el central Adonaí Escobedo ni el VAR. Días después, la Comisión de Árbitros reconoció el error y expresó sus disculpas por la pifia que pudo sellar el triunfo del chiverío.

Error contra Necaxa

En una pelota dividida, el central Alan Montes se desentiende de la pelota y va a chocar directamente a Ricardo Marín para que no vaya por la redonda, jugada que fue omitida y que pudo evitar la derrota rojiblanca en Aguascalientes.

Error contra Pumas

En el duelo contra los felinos, Cade Cowell se metió al área universitaria a velocidad, en donde Nathan Ananias lo derribó con una patada, jugada que no fue ni revisada por el VAR pese a la claridad de la infracción.