Chivas se encuentra en la fase de preparación e inclusive en la etapa de reestructuración del plantel de cara al Apertura 2023, en donde una de las principales incógnitas es la permanencia de Alexis Vega en el Rebaño tras el deseo de Tigres de contratarlo; sin embargo, hay una situación que podría propiciar su salida y se debería a Amaury Vergara y Fernando Hierro.

Según el comunicador de Claro Sports, José María Garrido, en la cúpula rojiblanca hay cierta molestia, en concreto de Amaury Vergara y Fernando Hierro, por el pobre rendimiento que mostró en la Liguilla del Clausura 2023, aunque dejó en claro que el atacante tapatío no estuvo a plenitud física por sus problemas en la rodilla.

“Tengo entendido que la directiva de Chivas, entiéndase el mismo Amaury Vergara y Fernando Hierro, por más que salió a defenderlo en la última rueda de prensa que ofreció, no están contentos con Alexis Vega.

“El desempeño de Alexis en la Fase Final no fue nada bueno, aunque con la condicionante de la rodilla de Alexis, que no estaba jugando a tope por su problema. No jugó bien, estaba disminuido”, explicó el comunicador ante la posibilidad de que pudieran vender a Gru a los Tigres en este mercado de transferencias.

