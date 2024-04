Aunque con el paso de las horas las versiones han perdido fuerza acerca de que Fernando Hierro podría dejar a las Chivas de Guadalajara para seguir su carera en el futbol de Arabia Saudita con el Al Nassr, el exdirigente rojiblanco, Ricardo Peláez no perdió oportunidad para hablar acerca de su sucesor.

Cabe recordar que unos días después de que Ricardo Peláez anunciara su salida del Rebaño Sagrado, fue Fernando Hierro el elegido por Amaury Vergara para conducir los destinos deportivos del equipo más importante del futbol mexicano y la realidad es que ha tenido más éxito que el analista de ESPN.

Los rumores que se desataron acerca del futuro del directivo español con el club árabe donde juega Cristiano Ronaldo, generaron todo tipo de comentarios ante la opción de que la relación de Hierro con Chivas termine de manera prematura, ya que su contrato expira en el 2026.

Ricardo Peláez opina sobre la salida de Hierro a Arabia

Fue en el programa Futbol Picante de ESPN donde Peláez Linares emitió su punto de vista, primero elogiando lo que representa Hierro para Guadalajara y para el Real Madrid, al ser uno de los capitanes más recordados de los últimos tiempos, pero también con una vasta trayectoria como dirigente.

“A mí no me sorprende porque tiene una trayectoria impresionante como jugador, después como directivo en España dejó cosas importantes en la selección nacional (España) lo trae Chivas a México, pero no me sorprenden que tenga ofrecimientos. Por supuesto. No se puede garantizar (que se quede), yo me refiero a que tenga ofertas no me parece raro”, fue parte de lo que comentó Peláez.

Por su parte, Rafael Puente se mostró renuente a imaginar que en algún momento Hierro toque el tema de estas versiones que han circulado desde la tarde del jueves: “Seguramente si le preguntan va a decir que no como cuando se dio el tema de Paunovic al Almería. No es nada difícil que se salga por la tangente, que diga ‘no para nada en absoluto’.