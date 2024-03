Chivas logró una importante victoria el pasado sábado cuando enfrentó a Pumas contra quien logró una contundente victoria. Por otro lado, ante los Universitarios, Cade Cowell marcó su primera anotación con la playera Rojiblanca y dio detalles de cómo surgió el festejo con el Pocho Guzmán.

Sin dudas el pasado fin de semana Fernando Gago tuvo una prueba de fuego debido a que tuvo que batallar para volver a ganar. No hay que olvidarse que no lo hacía desde la vuelta ante Forge.

Por otra parte, quien jugó un gran partido fue Cade Cowell debido a que en cada mano a mano ganó. A su vez, el atacante logró anotar su primer gol con la playera Rojiblanca luego del gran servicio de Alan Mozo para marcar el primer gol en el Estadio Akron ante Pumas.

Uno de los grandes detalles de aquella anotación fue el épico festejo que tuvo con Pocho Guzmán, por lo que comentó cómo se dio. “No fue planeado. No recuerdo bien lo que me dijo, pero me dijo algo como el caballo. Entonces supe exactamente de lo que me hablaba y entonces lo hicimos”, comentó entre risas.

Cowell contó detalles de su festejo con Pocho Guzmán. (Foto: Imago7)

Por otro lado, en la misma entrevista destacó que su gol llegó en un momento oportuno. “Sí, eso fue definitivamente lo que he estado esperando desde el primer día que llegué aquí, obviamente, así que, honestamente, no podía haber sido más feliz, me sentí como si fuera un juego perfecto para hacerlo, un momento perfecto también, todo el mundo estaba ahí para Chicha (Chicharito Hernández)”, expresó Cade Cowell a Fos Sports.

Y agregó: “Fue una noche tan especial, los fanáticos estaban increíbles todo el tiempo, todos cantaban, fue, honestamente, una sensación tan genial conseguir el primer gol, conseguir mi primer gol y ayudar al equipo a ganar”.

¿Cómo marcha Chivas en el Clausura 2024?

Como se sabe, Chivas visita este sábado a Cruz Azul por la jornada diez del Clausura 2024 de la Liga MX. Tras la victoria ante Pumas, el conjunto Rojiblanco es octavo con 15 puntos y de ganar se pone a tiro de los puestos de clasificación directa a la Liguilla.