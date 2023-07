Pocos se esperaban ver en este mercado de pases un fichaje tan importante como el de Érick Gutiérrez por las Chivas de Guadalajara. Después de cinco temporadas en el PSV, el mediocampista decidió regresar a la Liga MX para defender la camiseta rojiblanco.

Sin embargo, la decisión de Guti también fue muy criticada. Algunos aficionados creen que su regreso se dio porque no contraba con otras opciones: “Yo he dicho que tenía ofertas en Europa y he visto comentarios de que cómo va a venir a México si tenía en Europa, seguro no tenía nada, muchas cosas, pero al final el único que sabe soy yo, si en realidad tenía ofertas y si lo digo es por algo. Las tuve, pero me movió siempre más Chivas”, afirmó.

Érick Gutiérrez considera que en su paso por Chivas podrá pelear por cosas importantes: “El reto de venir acá, que llegó a la Final del torneo pasado. Sé lo que van a exigir esta temporada y lo que están exigiendo, por eso también tomé este reto. No es venir a cualquier equipo, todos sabemos que es el más grande de México, y bueno estoy acá y tengo que demostrarlo dentro de la cancha más que nada”, dijo en diálogo con Mediotiempo.

Guti con la playera del Rebaño (@Chivas)

Pese a esto, las críticas no faltaron, pero Guti se muestra muy seguro de su decisión: “Sí leí muchos comentarios de cuando yo vine para acá, de que retroceso, que mediocre, que mentalidad. Pero en realidad no me afecta, te soy sincero, no me afecta nada de los comentarios esos. He aprendido mucho y esa decisión la tomé con mi familia”, concluyó.

Quiere ganar títulos en Chivas

Consciente del buen nivel que muestran las Chivas, Érick Gutiérrez luce convencido de que hizo lo correcto: “No es de que vine porque ya no tenía otra opción, eso es totalmente mentira, yo vine aquí porque quise, porque sé lo que significa, sé el reto que está enfrente de mí y vengo a hacer cosas importantes y a ganar campeonatos, que es lo que me gusta también”.