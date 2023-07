Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar a FC Cinccinati en la primera fase de la Leagues Cup 2023 el próximo jueves 27 de julio. Por otro lado, tras una largam semana de descansa Erick Gutiérrez comienza a entrar en forma y la gran pregunta pasa por si será o no titular en Ohaio.

A lo largo de todo el torneo, el Rebaño Sagrado ha buscado la mejor opción para tener un contención que no solo tenga calidad en la salida, si no que además de seguridad en el retroceso. Rubén Gonzalez fue provado varias veces en esas posición, pero no termina de llenarle el ojo a Veljko Paunovic.

Debido a esto, una de las grandes preguntas que recore la cabeza de todos los aficionados es si finalmente Erick Gutiérrez será titular ante FC Cincinnati. En particular porque el rival arribará a este encuentro con 15 victorias y líder de la Conferencia Este.

¿Es titular ante FC Cincinnatti? (Foto: Imago 7)

Por otro lado, previo al encuentro, Jesús Bernal, periodista de ESPN, habló de la posibilidade de que Guti sea titular el próximo jueves. “La intención es irlo lleevando de menos a más. Aquí utilizan mucho las métricas físicas para ir determinando estos niveles que van alcanzando los jugadores en esta cuestión. Dependerá como él vaya marcando”, explicó.

Y agregó: “Le alcanzó para 45 minutos en el enfretamiento contra Athletic de Bilbao, pero para poder ser considerado titular tiene que estar para el duelo entero. Por ahora el tema es ese, irlo llevando de menos a más. Si marca las métricas que piden en Chivas tendrá esa posibilidad, sino tendrá que esperar turno“.