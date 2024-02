Mientras todo es fiesta y alegría debido a la primera convocatoria de Chicharito Hernández con las Chivas, hay un sector entre la opinión pública que pide mesura. Uno de ellos es Claudio Suárez, histórico capitán rojiblanco en la década de los 90, quien considera que el llamado de Fernando Gago a CH14 podría ser precipitado.

El director técnico de origen argentino por fin ha podido llamar al legendario delantero para un partido en el presente torneo Clausura 2024 de la Liga MX, razón por la que CH14 podría debutar en su segunda etapa con el Guadalajara esta misma noche ante el conjunto de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero para ‘El Emperador’, no todo es realmente positivo con esta noticia.

Esto advirtió Claudio Suárez a Chicharito Hernández

“¿No sería mejor que juegue con la Sub-23 y vaya agarrando ritmo? Porque puede pasar lo de JJ Macías, que cuando lo metieron, la verdad se vio muy mal y después se volvió a lesionar y apenas volverá a salir a la banca. Desde que estuvo en el León no ha agarrado ritmo, no ha tenido ese futbol que le vimos, no sé si ahora el tema con Chicharito después de tanto tiempo fuera, el meterlo de lleno, pues la verdad difiero”, comentó en el programa Punto Final de FOX Deportes el ahora analista.

En el mencionado programa emitió ese comentario, donde cuestionó si se trata de un capricho del exdelantero del Manchester United y Real Madrid al no seguir el natural proceso de recuperación, mismo que debería abarcar desde tener algunos minutos con el equipo Sub-23 para tener fogueo e ir poco a poco en su reinserción al futbol.

El ejemplo más reciente

“Ayer nos tocó con Juárez, Avilés Hurtado no estaba al 100% y lo metió el entrador y lo sacó a los cuatro minutos que es lo que duró y quemó un cambio y terminaron jugando con 10; con lo anímico que les metieron tres, puede ser algo que pase con Chicharito. La gente en Guadalajara es bien exigente y le pueden dar duro”, avisó Claudio.

Chivas lleva cinco triunfos en fila en el Estadio Akron frente a los universitarios. De hecho, ambos equipos se han enfrentado 33 veces en torneos cortos en la capital de Jalisco y el registro es sumamente favorable para los rojiblancos, que ganaron 16, empataron 15 y perdieron solo un par de veces. El juego podría ser redondo si Chicharito llega a tener minutos.