Alexis Vega, atacante de las Chivas de Guadalajara, volvió a ser el centro de la critica por su bajo rendimiento en la caída 4-0 ante América en el Clásico Nacional. Después de esa humillante derrota en el Estadio Azteca, los reclamos de la afición rojiblanca se enfocaron en el ariete al ser incapaz de competir. El histórico extécnico, Alberto Guerra, fue más allá y exigió que sea negociado en el próximo mercado de pases de la Liga MX.

El entrenador campeón en el torneo 1986-87 con el Rebaño Sagrado explotó tras la pésima actuación del delantero en el Clásico de México. Para el legendario extimonel, Vega no marcó diferencia, no fue desequilibrante y no ha sido factor en esta eterna rivalidad desde que llegó al redil.

El Gru Vega ha quedado a deber para la afición de Chivas, sobre todo en el Clásico Nacional. Desde su llegada a Verde Valle en 2019 no le ha podido marcar ni un solo gol a las Águilas en partidos oficiales. El ariete, de 25 años de edad, lleva 14 ediciones de esta eterna rivalidad sin poder anotar. La presión, la debacle en su rendimiento e incluso, las lesiones; han provocado que el chiverío agotara su paciencia con uno de los últimos referentes.

Campeón con Chivas exigió la salida de Alexis Vega

Alberto Guerra platicó con AS México y sugirió la posibilidad que Alexis Vega sea transferido si no se encuentra a gusto. Así, la institución tapatía pueda obtener algún beneficio económico. Afirmó que “habría que negociarlo si no está cómodo, que le busquen acomodo en otro lado y que generen un ingreso. Si en otro lado rinde, pues bueno, bienvenido. Chivas colaboró para hacer mayor el tránsito de su carrera. O sea, al final, los futbolistas lo que quieren es alargar el mayor tiempo posible sus carreras. Si lo que busca es otra posibilidad para alargar su carrera, que el club le facilite, claro. No en detrimento de su economía o en detrimento de un cambio favorable, hay muchas posibilidades. Ahí (en Chivas) hay mucha gente, ahora se le da por llamar inteligencia deportiva, pues que se pongan a trabajar“.

Alberto Guerra dirigió a Chivas en el título del torneo 1986-87 (ESTO)

La critica de Alberto Guerra a Alexis Vega

El entrenador, que ganó el título con Chivas en la temporada 1986’87, en cuanto al rendimiento de Alexis Vega, fue muy critico. El exestratega agregó a AS México que “siento que es pobre lo que ofrece al equipo, para lo que se espera de él. Está muy lejos, se tira un poco al costado y desaparece. Arranca siempre de manera paralela al marco y nunca en profundidad“.

Guerra añadió que “además, cuando tiene oportunidad de deshacerse de alguno no genera ese vacío para provocar un disparo desde fuera del área. A lo mejor, tiene que buscar una mejor ubicación dentro del campo o buscar mejores colaboradores, para poder generar en la zona donde lastime con opciones de gol, que para eso se generó tanta expectativa. Porque el chico hacía goles, metía pases y era quien marcaba diferencia, pero ahora es uno menos de los que toman el peso del equipo y así hay muchos“.