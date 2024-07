Para muchos estaba destinado a ser el centrodelantero que marcara una época con la playera del Rebaño Sagrado. Hubo un momento en el que José Juan Macías levantaba la mano como uno de los goleadores más interesantes del futbol mexicano. Sin embargo, esto no fue así.

Un decepcionante paso por Europa, seguido de dos lesiones de gravedad, interrumpieron el desarrollo de JJ Macías, quien ya no volvió a recuperar su nivel con la playera rojiblanco. Relegado en la consideración de Fernando Gago, el futbolista finalmente se marchó al Santos Laguna para intentar repuntar su carrera.

El comienzo de Macías con Santos Laguna

Después de toda la polémica por su salida, Macías finalmente se estrenó con su nuevo equipo. El delantero, de momento, corre por detrás de Santi Muñoz en la consideración del cuerpo técnico, pero buscará ponerse en forma y pelear por un puesto como titular.

José Juan Macías con la playera de Santos Laguna (Imago7)

En la primera jornada, Macías ingresó para jugar la última media hora del encuentro, aunque no tuvo un buen rendimiento y para peor, su equipo se vio derrotado por Puebla en los minutos finales. Este último fin de semana, tuvo mejores intervenciones durante los escasos 15′ que estuvo dentro del campo, en lo que fue empate 1-1 ante Pumas.

Elogios para Nacho Ambriz… ¿y dardo a Gago?

En sus primeras apariciones mediáticas como jugador de Santos Laguna, José Juan Macías se deshizo en elogios para con su nuevo entrenador, Nacho Ambriz, quien ya lo dirigió durante su etapa como cedido en León. El delantero elogió la confianza que le brinda el estratega mexicano; ¿será que no sintió lo mismo de parte del argentino?

“Trabajar con el profe Nacho Ambriz es estar lleno de confianza. La confianza conlleva responsabilidad, pero también te deja crear. Soy alguien muy creativo. Muchos me conocen como un nueve de poste, pero en León no jugaba así; me salía, me abría y metía goles desde fuera del área”, expresó JJ Macías. ¿Indirecta para Gago?