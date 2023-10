Chivas volverá vivir una nueva edición del Clásico Nacional cuando enfrente a América en Estados Unidos en el medio de la Fecha FIFA. Por otro lado, mientras el Rebaño Sagrado piensa en las Águilas y en el regreso de la Liga MX, el Cubo Torres analizó la gestión de Fernando Hierro y Veljko Paunovic.

A lo largo de este año se ha hablado mucho sobre el Guadalajara debido a que pasó de ser subcampeón del Clausura 2023 a no sumar una victoria en seis encuentros al hilo en el Apertura 2023. Es por esto que se ha hablado mucho de la gestión deportiva porque es insólito lo que sucedió.

Por otro lado, quien sabe lo que es estar en una crisis deportiva Chivas y levantar la cabeza para ser campeón es el Cubo Torres. En diálogos con Diario Récord, el exjugador del Rebaño Sagrado habló del Veljko Paunovic y analizó lo realizado en el equipo por parte de Fernando Hierro.

“Sí, siempre estoy al pendiente viendo los partidos desde acá, tengo mi aplicación de Chivas TV para verlos, estoy al pendiente de Chivas. El primer torneo que tuvieron fue maravilloso, creo que muchos recodamos lo que pasó con Almeyda, creo que estaba trabajando de la misma manera, haciendo funcionar a la cantera y a la gente de experiencia”, expresó.

Cubo Torres analizó la gestión de Fernando Hierro.

Y agregó: “Creo que tienen muy buen grupo, con Fernando Hierro también, es una persona que sabe de futbol, es un hombre de mundo en el tema futbolístico, creo que están haciendo las cosas de buena manera. Esperemos que ahora con este Clásico que puedan volver a levantar, pero estoy seguro de que están haciendo buen equipo directivo, cuerpo técnico y jugadores”.

Cubo Torres habló de las indisciplinas en Chivas

En la misma entrevista, el Cubo Torres fue consultado por las indisciplinas de Alexis Vega, Raúl Martínez y Cristian Calderón. Según lo informado el exjugador del Rebaño Sagrado, esto sucede porque los jugadores mexicanos no tienen la mente clara para comportarse como un profesional.

“Es un tema que a lo mejor, en lo personal me pudieron pasar algunas cosas que no conectas la magnitud que conlleva jugar en un equipo tan grande. No solo en Chivas, no es generalizar, pero cuando juegas en equipos tan importantes como América, Cruz Azul, Chivas, el no tener la mente clara, o el concentrarte, es muy fácil que haya ciertos distractores o cosas que te hagan salirte de seguir siendo muy profesional. Para mí algo que se tiene que trabajar en el futbolista mexicano es ser más profesionales, trabajar en temas extracancha para tener jugadores que no pierdan el piso”, señaló.

¿Cómo es la actualidad de el Cubo Torres en Costa Rica?

Luego de haber jugado en un equipo de segunda división de Estados Unidos, el Cubo Torres arribó a Costa Rica para vestir los colores de Guanacasteca, equipo que es quinto con 22 puntos. En once partidos jugados, el exatacante de Chivas lleva anotado cinco goles y ídolo en el conjunto tico.