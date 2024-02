Alexis Vega volvió a dar de qué hablar debido a sus polémicas declaraciones que dio al podcast del Canelo Angulo, en donde habló de su comportamiento en Chivas, situación que no fue bien aceptada por el exdirector deportivo del Rebaño, Ricardo Peláez.

El hoy analista de ESPN fue el encargado de padecer la mayoría de las indisciplinas de Gru durante su estadía en el Guadalajara, por lo que conoce a la perfección lo que se vive dentro de la institución; sin embargo, prefirió no entrar en detalles y solamente dedicarle unas palabras.

Peláez fue directo y le pidió a Alexis Vega que se enfoque en recuperar su carrera futbolística ahora en el Toluca, aunque le reiteró que sí era un jugador indisciplinado durante su paso por la Perla de Occidente.

“Alexis, dedícate a jugar, estás a tiempo de recuperar tu carrera y de ser posibilidad para la Selección Nacional. No digas cosas que no son, sí has tenido un mal comportamiento fuera de la cancha, estás a tiempo de recuperar tu carrera, tienes grandes condiciones como futbolista”, declaró el exdelantero.

Peláez Linares fue quien le dio el voto de confianza a Alexis Vega e inclusive le ofreció un contrato de renovación multimillonario, mismo que complicó a Fernando Hierro el poder negociar al ahora delantero del Toluca.

¿Por qué salió Alexis Vega de Chivas?

El delantero habría cometido varias faltas al reglamento de la institución; sin embargo, la última y que ya no fue tolerada fue en el hotel de concentración de Toluca en donde diversas versiones aseguran que metieron mujeres, pese a que el propio Gru ha asegurado que no fue algo tan grave como lo que se menciona en redes sociales.

¿Cuándo jugará Chivas contra Mazatlán?

El próximo compromiso del Rebaño en la Liga MX será el próximo viernes 16 de febrero en la cancha del Estadio Kraken, compromiso que arrancará en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.