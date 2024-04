Miguel Sabah no solo es recordado por su paso con Cruz Azul, pues surgió de la cantera de Chivas de Guadalajara y fue ahí donde catapultó su carrera para la Selección Mexicana, por lo cual resulta raro que se haya declarado un ferviente fanático de Henry Martín.

El atacante saltó al profesionalismo en el Rebaño Sagrado en el 2000 y poco a poco fue incrementando su nivel para formar parte del equipo rojiblanco hasta el 2005, antes de emigrar por primera vez para unirse a las filas de Cruz Azul, club con el que mejores resultados tuvo.

Por lo cual, Sabah es una voz autorizada para emitir un juicio acerca de centros delanteros y en este caso su inclinación por el buen momento de Henry Martín no lo pudo ocultar al afirmar que debe ser el delantero estelar de la Selección Mexicana, mientras Santiago Giménez debe esperar su oportunidad.

Miguel Sabah se deshace en elogios para Henry Martín de América

“Tenemos a Henry, él es un jugadorazo. Si me preguntan de un centro delantero titular yo me voy por él porque lo ha demostrado, está haciendo historia con América, está ayudando a la Selección con goles y todo eso cuenta. A Santiago Giménez le tocará apechugar y seguir echándole ganas, que aproveche sus oportunidades. Juega en Europa y tiene que demostrar más que el que juega aquí. Son muy buenos delanteros, estoy esperanzados en ellos”, fue parte de lo que explicó Sabah en una entrevista para Milenio.

Miguel Sabah tuvo una segunda etapa en Chivas del 2012 al 2013. Foto/Imago7/Gerardo Flores

Por otro lado, el futbolista retirado de 44 años y que también pasó por Morelia, León y marco cinco goles con el Tricolor, aseguró que los directivos mexicanos deben pensar en darle mayores oportunidades al joven jugador mexicano.

“Yo siempre lo he dicho. Si no se la da oportunidad al jugador joven mexicano cómo van a saber si hay o no buenos delanteros mexicanos. Todo es por la falta de oportunidades. Obviamente la presión que tienen los equipos, la presión que le meten los aficionados y los periodistas al joven. Tienen que tener un proceso, pero ojalá algún día nuestros federativos puedan darse ese valor de intentar con jóvenes”.