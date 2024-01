Faitelson aprueba llegada de Cowell a Chivas “por la desesperación de no encontrar mexicanos”

El fichaje de Cade Cowell ha tocado las sensibles fibras del nacionalismo mexicano a solo unos días de haber llegado a Guadalajara. Desde que firmó con las Chivas, el seleccionado de Estados Unidos abrió el debate sobre las políticas que tiene la institución rojiblanca respecto a la nacionalidad de sus jugadores.

La base ideológica del Rebaño Sagrado es clara, el equipo juega meramente con mexicanos, por lo que casos como el de Cowell son totalmente válidos, dado que constitucionalmente tiene los mismos derechos al ser hijo de una mexicana.

Desde esa óptica, el comunicador de TUDN, David Faitelson, hizo un análisis respecto al polémico acuerdo del club tapatío con un jugador que participa con otra selección, pues en el actual contexto en donde cada vez hay menos talento de dónde escoger en el país, Guadalajara se ve obligado a ampliar sus fronteras con el respaldo de la ley.

¿Qué dijo Faitelson sobre Cowell?

“El tema de Cade Cowell va a entrar en una polémica inevitable porque juega en otra selección. En algún momento, Chivas sí tenía estipulado en su reglamento no permitir que jugadores que actuaran en una selección diferente a la mexicana jugaran para ellos, pero esa situación va cambiando por la desesperación que tiene Chivas de no encontrar jugadores mexicanos”, comentó en redes sociales.

“Por eso aligera un poco, a mí también me parece exagerado de que no se le permita a un jugador mexicano por nacimiento, de acuerdo con la ley, como es Cowell, no se le permita jugar en Chivas. Yo creo que está bien que juegue en Chivas y veremos si eso le permite al Guadalajara ser competitivo”, abundó.

Naturalizados, el futuro de Chivas, según el periodista

De esta manera, para Faitelson, el fichaje del nacido en Ceres, California, deja la puerta abierta para que en un futuro, futbolistas naturalizados mexicanos puedan formar parte de las filas del equipo tapatío, por más que el reglamento interno de la institución aún no lo apruebe.

“La gran pregunta que tengo es: ¿qué seguirá, admitir naturalizados? Igual y sí, porque la desesperación de Chivas es tal que no consigue jugadores en sus fuerzas básicas y lo que hay afuera no es demasiada calidad y le cuesta muy caro”, puntualizó.