El mediocampista de las Chivas de Guadalajara, Fernando Beltrán, reconoció que la actual alineación estelar rojiblanca carece sólo de un centro delantero eficiente para ser más contundente en el cierre de este Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, aunque advirtió de la calidad que hay en el plantel.

El canterano del Rebaño Sagrado ha sostenido su regularidad en la formación inicial con el director técnico Veljko Paunovic, quien le ha encomendado otras funciones un poco más retrasado que antes, aunque ello y la utilización del falso 9 le ha permitido mantenerse cerca del área rival.

El Nene Beltrán, en entrevista exclusiva con Claro Sports, advirtió que “en esta parte se pierde un poquito a lo mejor no tener a un 9 fijo, porque no tienes la referencia de arriba con los centrales, a lo mejor en esa parte se puede complicar un poco“.

Beltrán alaba la calidad que hay en Chivas

El volante canterano del Guadalajara reconoció que “al principio (del Clausura 2023) creo que nos costó un poquito, pero después tener a tan buenos jugadores arriba como (Alexis) Vega, Piojo (Roberto Alvarado), el mismo (Víctor) Guzmán, Charal (Carlos Cisneros), Ronaldo cuando juega, obviamente. (Daniel) Ríos cuando ha jugado lo ha hecho fenomenal“. Agregó que “me siento igual con todos, porque todos trabajan muy bien, trato de entenderme con ellos dentro del campo, en el entrenamiento tratar de decirle lo que yo quiero generarle a ellos, obviamente, lo que yo quiero es que ellos hagan goles, darles asistencias, que tengan mucha llegada para que ellos se sientan con más confianza“.

¿La ausencia del 9 beneficia a Beltrán?

El Nene argumentó a Claro Sports, que “entonces, al tener un falso 9 también me ayuda a mi a llegar un poco más al área. La realidad es que no he tenido tanta fortuna de hacer gol, pero he tenido muchísimas más llegadas al área. A lo mejor no he tenido tanto contacto con el balón, pero me exige un poquito a atender ese ida y vuelta. En ese sentido, entonces, me puede ayudar a empezar a meter goles y a dar más asistencias“.

