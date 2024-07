Para Fernando Beltrán llegar a consolidarse en Chivas de Guadalajara como un jugador recurrente no ha sido sencillo, al grado de que ha tenido que requerir ayuda externa para manejar las emociones y aprender a sobrellevar las duras críticas que en muchas ocasiones se han vertido sobre sus actuaciones a lo largo de los últimos años.

En el mundo del deporte no es nada nuevo que los atletas pidan ayuda psicológica para poder controlar la vorágine de sensaciones dentro y fuera de las canchas, por tal motivo el jugador del Rebaño Sagrado, Fernando Beltrán reveló que ha tenido que buscar apoyo externo al sentir que el panorama se estaba empezando a complicar.

Y es que el Nene Beltrán es uno de los jugadores que ha asumido un rol protagónico en las Chivas tanto en los buenos como en los malos momentos que se han vivido en los recientes cinco años, ya que pasó de ser un juvenil con una proyección importante, a un suplente con pocos minutos de juego, pero también se ha erigido como el capitán del equipo de sus amores, situaciones que no son fácil de sobrellevar.

“Tuve que ir a trabajarlo mucho, la parte, podemos decir psicológica, mental, en este sentido, porque como lo dices, un día eres el mejor, otro día eres el peor… hoy estoy muy tranquilo porque no necesito el aplauso de nadie. He aprendido que mientras yo esté bien con el director técnico y mientras yo le cumpla el director técnico, así como antes no me ponían, viene uno y me pone”.

Beltrán es titular indiscutible del Rebaño. Foto: Imago7/ Óscar Meza

“Si a alguna gente no le gusta como juego o alguna gente siempre me está criticando, pues al final es parte de, te digo, es parte de ser un jugador expuesto, que sé que me voy a equivocar muchas veces dentro del campo y a veces voy a acertar, pero el acierto dura muy poco y el error dura para siempre, entonces esa parte al final me quedo muy tranquilo, estoy enfocado en ayudar a mi equipo”, confesó Beltrán en entrevista con TUDN.

Chivas aprendió del fracaso de la Leagues Cup del 2023

Por otro lado, de cara al debut de Chivas en la Leagues Cup frente al San José Earthquakes este sábado en el Levi’s Stadium, Beltrán recordó parte de la división en el vestidor que se dio con el fracaso del año anterior: “El tema que vivimos como grupo, como equipo estos dos partidos, se sintió un vestidor enojado, un vestidor poquito roto en ese sentido, la pasamos muy mal, pero al final aprendimos muchísimo de eso, sabíamos que en cierta parte nos iba a hacer mejor y así ha sido hasta el día de hoy, las peleas que hubo en ese momento creo que nos ayudó mucho el grupo”.