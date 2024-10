En el Estadio Akron se vive un Clásico Tapatío caliente debido a que Chivas pierde por 1-0 contra Atlas por el Apertura 2024 de la Liga MX. Por otro lado, Fernando Gago estalló con Fernando Hernández debido a que no cobró falta sobre el Tiba Sepúlveda previo al gol de los rojinegros.

El equipo rojiblanco no juega el mejor encuentro debido a que no puede hacer la diferencia sobre la defensa de los Zorros. A su vez, a minutos del descanso apareció Jhon Murillo para anotar el 1-0 parcial.

La polémica estalló debido a que previo al gol hubo una falta sobre el Tiba Sepúlveda que Fernando Ortiz no vio. A su vez, la reacción de Fernando Gago no se hizo esperar ya que estalló contra el silbante para protestar por un foul no sancionado.

Video del gol de Atlas ante Chivas

Así reaccionó Fernando Gago