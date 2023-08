La Comisión de Árbitros publicó el miércoles la designación oficial de los silbantes para la Jornada 4 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Todo el futbol mexicano se sorprendió al ver a Fernando Hernández como juez central del partido que Chivas de Guadalajara disputará el viernes en Juárez.

El Rebaño Sagrado trabajó esta semana en Verde Valle, bajo el mando del cuerpo técnico de Veljko Paunovic. Los rojiblancos ultiman los detalles de su alineación estelar y la lista de convocados con miras a la tan esperada reanudación del futbol mexicano.

El pecado arbitral sucedió el 1 de abril de 2023, durante el empate (2-2) del América con León en el Estadio Azteca, en la Jornada 13 del Clausura 2023. El árbitro Fernando Hernández se vio involucrado en un altercado con el jugador de la Fiera: Lucas Romero.

Fernando Hernández regresa tras cumplir su sanción

El juez capitalino, de 39 años de edad, ofreció una entrevista a las redes de la FMF en la que analizo y reconoció el pecado cometido. Refirió que “cuando tu aceptas que cometes un error y aprendes de el, entonces ya es ganancia. Lo malo sería que yo no reconociera que me equivoqué. Lo malo sería que yo no estuviera consciente de lo que hice y que no estuviera consciente que lo tengo que revertir“.

El árbitro, en su octava temporada de experiencia en la Liga MX, añadió que “Fernando Hernández como árbitro va a ser el mismo. Simplemente, no se va a equivocar de la misma manera en que lo hizo y eso es un compromiso para todos y con todos“. Advirtió luego, que “es un error el no haber tenido la tranquilidad, para poder darme cuenta de lo que estaba sucediendo en ese momento. Porque es algo que yo sabía que podía suceder“.

El árbitro vuelve para un partido de las Chivas

El silbante fue sancionado por la Comisión Disciplinaria con 12 partidos de suspensión. El viernes, después de cumplir con el castigo impuesto, Fernando Hernández regresa a dirigir el partido de FC Juárez vs. Chivas, correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2023.