Fernando Quirarte, inolvidable excapitán de las Chivas de Guadalajara, reveló este martes que el entrenador Veljko Paunovic recuperó algo que faltaba dentro del plantel. El también extécnico rojiblanco admitió su conformidad porque el estratega serbio, “le está dando oportunidad a gente joven“.

El Rebaño Sagrado viene de caer 1-0 ante Sporting Kansas City en Children’s Mercy Park, para quedar último en la Región Central 3. Guadalajara regresa esta semana a la Perla de Occidente para aguardar por la reanudación del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

Chivas llegó al parón de la Liga MX como líder de la tabla general de posiciones del Torneo Apertura 2023, con nueve punto en tres fechas. Los rojiblancos se despidieron muy temprano tras disputar los dos partidos de la fase de grupos de la Leagues Cup 2023.

Quirarte opina de la gestión de Veljko Paunovic

El exdefensor de las Chivas, en entrevista con Claro Sports, reconoció que “nadie creía que empezando de cero, llegando a un equipo que no conocía, de otros lugares, con otro tipo de mentalidad. Nadie pensaba en el trabajo tan bueno que iba a hacer y en tan corto tiempo Paunovic, esa es una realidad. En lo personal me ha gustado el trabajo, me ha gustado como Chivas se ha visto en la cancha. Muchas veces tuvo fortuna, otras veces se vio muy bien“.

La virtud de Paunovic para Fernando Quirarte

El Sheriff Quirarte señaló a Claro Sports que de Paunovic, “me ha gustado que le está dando oportunidad a gente joven. Gente, que en su momento, tiene que agarrar la batuta a raíz de las escasas contrataciones que han tenido rimbombantes, tal el caso de Érick (Gutiérrez) que fue la última“.

Quirarte reveló qué recuperó Paunovic en Chivas

El excentral del Guadalajara, campeón en la temporada 1986-87, reveló que “ha sabido inculcarle el sentido de la responsabilidad. Creo que es lo que se ha visto mucho o al menos unas de las cosas que platicamos con Fernando Hierro que eran de las cosas que le faltaban a Chivas y era eso, la responsabilidad“.