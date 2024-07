Anderlecht no seguiría insistiendo por Jesús Orozco Chiquete. A su vez, destapan el motivo por el que Chivas no lo quiere dejar salir por la oferta que le enviaron.

Chivas se alista de la mejor manera al juego contra Mazatlán por la jornada cuatro del Apertura 2024. Por otro lado, dan el motivo por el que Jesús Orozco Chiquete no es vendido por menos de lo que exige la cláusula que tiene para salir a Europa.

Como se sabe, el defensa fue convocado por Jaime Lozano para la Copa América 2024. Sin embargo, su paso por el certamen de la Conmebol fue un suspiro porque apenas vio un puñado de minutos.

A pesar de esto, Anderlecht envió una oferta que no terminó de alcanzar la cláusula de rescisión de salida de Jesús Orozco. Es más, diferentes reportes indicaron que el conjunto europeo envió una nueva propuesta, pero esta no terminó de satisfacer las pretensiones de Guadalajara.

El motivo por el que Jesús Orozco no sale de Chivas.

Por otro lado, Jesús Bernal dio a conocer que el conjunto belga se cansó de las vueltas que dio el Rebaño Sagrado. A su vez, el periodista de ESPN dio el motivo por el cual Amaury Vergara y el Comité Deportivo no quiere menos dinero del que pide ya que en el mercado mexicano no hay un jugador de su calidad que sea más barato. No hay que olvidarse que el Guadalajara pidió seis millones de dólares por él.

Cabe destacar que Jesús Orozco Chiquete es uno de los jugadores clave para Fernando Gago. Sin embargo, viene de cometer un grave error ante Tijuana luego de perder el balón que significó el cuarto gol de Xolos.

¿Qué sigue para Chivas en el Apertura 2024?

Luego de lograr su primera victoria contra Querétaro, Chivas vuelve a ver acción en la Liga MX el próximo sábado cuando enfrente a Mazatlán por la jornada cuatro en el Estadio Akron. Luego iniciará el parón por la Leagues Cup 2024.