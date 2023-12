Chivas no logró su objetivo en el Apertura 2023 debido a que quedó eliminado ante Pumas por los Cuartos de Final de la Liguilla. Por otra parte, con su temprana salida de la Fiesta Grande comienzan a surgir un sin número de nombres que podrían llegar al Rebaño Sagrado. Sin embargo, uno que dirá que le dirá que no al Guadalajara es Luca Martínez Dupuy por el siguiente motivo.

A lo largo de todo el 2023 el equipo Rojiblanco no ha parado de tener problemas con sus centro atacante. La llegada de Daniel Ríos no terminó de convencer a Veljko Paunovic, mientras que con Ricardo Marín no se consiguió lo esperado debido a que anotó cuatro goles en 19 encuentros.

Es por esto que uno de los puestos a reforzar en Chivas es el del nueve ya que no hay jugador que convenza al entrenador. Ya en el mercado de invierno se hablaba de la posibilidad de que regresara Alan Pulido, quien finalmente extendió su contrato con Sporting Kansas City.

Otro jugador que se sondeó fue el de Luca Martínez Dupuy, actual atacante de Rosario Central de Argentina. Diversos reportes indicaban que el Rebaño Sagrado ofreció tan solo 800 mil dólares por él, propuesta que automáticamente rechazada por el conjunto argentino ya que pedían cuatro millones de dólares.

Luca Martínez Dupuy podría ver acción en la Copa Libertadores.

Por otro lado, con la llegada de un nuevo mercado de pases Chivas podría ir de nuevo a la carga por el joven delantero mexicano. Sin embargo, en esta ocasión podrían encontrarse hasta con una negativa del propio jugador debido a que el conjunto argentino jugará la Copa Libertadores 2024, por lo que intentará ver minutos el certamen internacional. A su vez, se informa que Ángel Di María podría regresar al conjunto Canalla para empezar su retiro en su país.

¿Chicharito Hernández a Chivas?

Previo a los Cuartos de Final de la Liguilla, Chicharito Hernández llevó adelante una transmisión con André-Pierre Gignac, quien dijo que estaba por volver a Chivas. Debido a esto, al día siguiente dio a conocer que no acordó con ninguna su llegada a ningún club y que sigue con su recuperación.

Encuesta ¿Crees que Chivas debe hacer un intento por Luca Martínez Dupuy? ¿Crees que Chivas debe hacer un intento por Luca Martínez Dupuy? Sí No YA VOTARON 9 PERSONAS

Cabe recordar que Kery Ruiz informó que la idea de Javier Hernández es volver a Inglaterra para estar cerca de sus hijos. A su vez, no descarta regresar a cualquier equipo de la Premier League o del Championship, la segunda división del balompié inglés.

¿Carlos Vela regresa a Chivas?

Carlos Vela está muy cerca de finalizar su contrato con Los Ángeles FC y a sus 34 años muchos especulan con volver a verlo en Chivas. Sin embargo, su hermano, Alejandro Vela, informó que regresaría a México para jugar en primera división con Cancún FC.