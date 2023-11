Chicharito Hernández terminará su contrato con Los Ángeles Galaxy y ya sabe que no renovará, después de cuatro temporada rindiendo a buen nivel en la Major League Soccer. El atacante, máximo goleador de la Selección Mexicana, deberá plantearse qué rumbo tomará su carrera: con 35 años, volver a Chivas, donde comenzó, aparece como una opción. Pero equipos del extranjero también están interesados en sus servicios.

Han pasado muchas cosas desde que Chicharito se fue siendo una joven promesa, rumbo al Manchester United. Aquella transferencia entusiasmó a todo el futbol mexicano, por tratarse de uno de los clubes más importantes del mundo. Y el surgido de la cantera rojiblanca, además, estuvo a la altura. Convirtió goles, se ganó el cariño y realizó una formidable carrera que incluyó pasos por Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham y Sevilla.

Mientras se recupera de una grave lesión de ligamentos cruzados, Chicharito Hernández evaluará su decisión. En un principio, se dijo que su objetivo era marcharse a Europa, aunque sea a una liga de menor nivel, con tal de estar más cerca de sus hijos. Pero su corazón rojiblanco también hace que volver a Chivas para pelear por títulos sea una opción más que interesante. ¿Habrá vuelta a casa para el Clausura 2024?

Chicharito ve con buenos ojos un regreso a Chivas

Un último reporte de Érick López, periodista de TUDN, revela que Javier Hernández podría darle prioridad a una oferta de Chivas, pues tiene el sueño de retirarse como rojiblanco. Además, señaló que el buen recuerdo del futbolista para con el expresidente también podría ser clave para su decisión. De confirmarse, la pelota quedará del lado del Rebaño para ver si desean o no volver a contar con el histórico goleador.

Chicharito Hernández realizó una gran carrera y ahora podría culminarla en el Rebaño (Jam Media)

“Chicharito tiene un especial afecto por la familia Vergara, por lo que hizo Jorge en su momento al venderlo al Manchester United en una transacción en la que el propio Chicharito ya en alguna vez en una entrevista dejó en claro que es una ganga en lo que lo dejó ir Jorge Vergara a Europa, una ganga, así lo declaró el Chicharito y lo tiene en su mente”, explicó Érick López respecto al sentir del antiguo atacante rojiblanco.

“El Chícharo tiene muy claro que volver a Guadalajara en un momento de su carrera tiene que suceder. He platicado con gente cercana al Chícharo y me dicen eso, me dicen que él tiene la mente la posibilidad de retirarse en el Guadalajara”, completó la fuente mencionada, por lo que Hernández podría rechazar ofrecimientos de Inglaterra, Arabia y Estados Unidos.

¿Por cuánto dinero vendió Chivas a Chicharito Hernández?

El cariño de Chicharito hacia la familia Vergara puede entenderse en las dificultades que muchas veces ponen los clubes para dejar partir a sus figuras rumbo a Europa. Cuando el Manchester United ofertó por Hernández, en Chivas sabían que un equipo de ese nivel podía ofrecer mucho más, pero también que una postura conflictiva podría dejar al futbolista sin una chance soñada. Por ese motivo, se aceptaron los 7.5 millones de euros que ofreció el conjunto inglés en aquel entonces, algo que al parecer, Chicharito aún tiene muy presente.