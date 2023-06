El Club Guadalajara no quiere dejar pasar la oportunidad de contratar elementos de calidad comprobada como refuerzos para el Torneo Apertura 2023 y uno de ellos es Luis Chávez, quien ha estado en boca de todo el entorno rojiblanco, pero no hay ninguna propuesta que se haya hecho oficial por sus servicios al Pachuca.

El miércoles el jugador de los Tuzos vio actividad con el Tricolor ante los chapines, siendo uno de los elementos de mayor nivel dentro de la cancha y al finalizar el encuentro fue interceptado por los micrófonos de Azteca Deportes para conocer sus impresiones acerca del interés que tiene el Rebaño Sagrado, a lo que el mediocampista no se negó a hablar.

Y es que hay versiones encontradas acerca de lo que supuestamente Chivas ha puesto sobre la mesa de Jesús Martínez para que el Grupo Pachuca acepte desprenderse de uno de sus futbolistas mejor valuados, además de que cuenta con la calidad para ganarse un lugar en el futbol de Europa, por lo que aún vendiéndolo a los rojiblancos se quedarían con un porcentaje de su carta.

“No sé nada, solo he visto lo que dicen en las redes sociales y nada más”, fue lo que platicó el volante de recuperación con la televisora mexicana mientras emprendía su camino rumbo a los vestidores del Estadio Kraken, luego de que el Tricolor se impuso 2-0 a Guatemala en un inmueble que estuvo abarrotado.

¿Cuándo vuelve Chivas a la Pretemporada para el Apertura 2023?

La plantilla principal de las Chivas disfrutarán de 13 días de vacaciones para volver el lunes 12 de junio a Verde Valle a cumplir con las pruebas médicas y exámenes físicos, con la finalidad de arrancar la pretemporada de forma oficial. Después viajarán a Querétaro para seguir con los trabajos de preparación y el 22 sostendrán un partido amistoso con un equipo por definir.