En el Club Guadalajara las dudas han empezado a saltar a la luz más que las respuestas, ya que el primer tiempo contra Monterrey dejó mucho que desear al igual que frente a Santos Laguna en la Jornada 6, sin embargo, el estratega Veljko Paunović afirmó que está contento con la reacción de la segunda mitad, pero considera que respetaron de más a los regios.

El Rebaño Sagrado se quedó muy lejos de sus mejores partidos y poco a poco siembra más cuestionamientos por el funcionamiento efectivo a cuenta gotas que se le ha visto en los más recientes duelos, pues de los últimos cuatro partidos solo ha ganado uno, empatado otro y perdido dos, es decir, tras la Leagues Cup ha sumado cuatro puntos de 12 posibles.

Pero algunos reportes señalan que al interior de Chivas empiezan a resentir la falta de ideas claras no solo del desempeño del estratega serbio, sino también del rendimiento de los jugadores, quienes en casos específicos se han quedado muy cortos en las expectativas, aunado a las lesiones y bajas de juego como la que vive Alexis Vega.

Reportan falta de ideas en Chivas en el Torneo Apertura 2023

El periodista Miguel Arizpe publicó supuestos mensajes al interior del vestidor de Guadalajara donde señalan algunas situaciones puntuales que le han restado unidades al equipo en los recientes compromisos, pues pasaron de ser superlíderes hasta el cuarto lugar general en cuestión de una semana, lo cual tiene preocupado a todo el plantel.

“¿Por qué lo hice? Porque noto a un Guadalajara muy distinto al que comenzó con 3 triunfos y que lo puso con 9 puntos de 9 y líder general. ‘No hay orden y creo que se acabaron la ideas’, me escribió eso y nada más. No ahondó en este Whats. ‘Es más lo limitado del plantel que la dirección del ‘Profe’. Pero siento que este torneo no repetiremos lo del pasado. Sé que la ilusión de la gente es grande, pero yo estoy adentro y veo las formas’. Y tiene razón. En este Apertura 2023 hay equipos que están y estarán más fuertes. ¿Cuáles? Tigres, América, Rayados, Toluca… Ahí ya van 4 y fácilmente tienen más posibilidades de llegar a la Final que el propio Guadalajara”, fue lo que publicó el citado personaje en el portal Mediotiempo. Cabe aclarar que Arizpe fue uno de los principales críticos del Rebaño la campaña anterior y al igual que todos, terminó comiéndose sus palabras cuando disputaron la Gran Final contra los Tigres de la UANL.