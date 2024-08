A lo largo de la historia de Chivas no pararon de pasar una serie de jugadores que trascendieron y otros que no. Lo mismo es con los entrenadores y uno que no terminó de dar con la talla fue Ricardo Lavolpe, a quien le habrían hecho la cama en la temporada 1989-1990.

Aquel año deportivo fue uno de los más impresionantes que tuvo el Guadalajara debido a que tenía nombres con los que daba de qué hablar. Allí se encontraban Demetrio Madero, Benjamín Galindo, Javier Aguirre, Omar Arellano, Cadáver Valdez y Juan Carlos Vázquez.

Sin embargo, bajo el mando de Ricardo La Volpe Chivas no pudo salir campeón, por lo que se considera que este fue uno de los grandes fracasos del exentrenador. Por otro lado, a casi 40 años de aquel campeonato un integrante de aquella escuadra explicó que le hicieron la cama al argentino.

Ex-Chivas confesó que le tendieron la cama a Ricardo La Volpe.

Es sabido que la forma de ser del entrenador que llegó a dirigir a la Selección Mexicana no era del agrado de todos, por lo que muchos futbolistas lo odian. Esto se habría vivido en el Rebaño Sagrado en aquella temporada y los jugadores habrían jugado para atrás.

David Medrano dio un adelanto de la charla que tuvo con Pitayo en la que explica que hubo un juego en el que un compañero le grito que no peleara por un balón que terminó en gol del rival. “Fue intencional. Fue una jugada dividida donde el no se puede levantar rápido para ganar el balón y le dice: ‘déjalo ya pa que lo corran’ y llegó el Fantasma y metió el gol. Esa fue verídica David”, expresó.

¿Por dónde ver Chivas vs. Tigres?

Como decíamos el juego de este sábado será clave para Chivas ya que se ubica séptimo con cinco puntos. El juego contra Tigres comenzará a las 19:00 del Centro de México y será transmitido por TV Azteca.