Alexis Vega volvió a ser noticia en todo Chivas luego de que haya afirmado que se mostró abierto a que le bajen su salario para lograr la renovación en el Rebaño Sagrado. En medio de esto, surge la información de que el exatacante del Rebaño Sagrado tendría la oportunidad de traicionar al Guadalajara para llegar a América. ¿Lo hará?

La salida del Gru del conjunto rojiblanco generó muchísima polémica porque lo hizo luego de indisciplinas. A esto se le sumaba que era el jugador mejor pagado de todo Verde Valle y que a lo largo de su estadía no había aportado goles en partido importantes como ante América o la Final ante Tigres.

A seis meses de su salida, Alexis Vega rompió el silencio y confesó que quería quedarse y que estaba dispuesto a bajarse el salario. “Yo hablaba con ellos (directivo) y dije: Yo estoy dispuesto a quedarme en Chivas. Yo sé que no estoy pasando por un buen momento. Así, como cuando yo estaba en mi mejor (momento) pedí; ahora que no estoy, estoy dispuesto a bajarme una parte del sueldo. No pude llegar a un arreglo y la decisión era que saliera“, expresó a TV.

En medio de todo esto, surge el fuerte rumo de que el exelemento del Rebaño Sagrado podría tener la oportunidad de traicionar a Chivas. Según lo informado por 365 Score México, América lo contempla como una opción para el Apertura 2024, pero desde el lado del futbolista la postura es clara.

América contempla como opción el fichar a Alexis Vega. (Foto: TW / @365ScoresMX)

“¿Alexis Vega al Club América? En horas recientes ha sonado el rumor de Alexis Vega al América. 365 Scores México ha podido saber que desde América lo manejan como opción”, explicaron. Y agregaron: “Sin embargo, desde el entorno de Toluca y jugador, la respuesta es clara: no hay oferta y cuentan con él para el siguiente torneo, Alexis está cómodo y feliz en Toluca. No será hasta su regreso de Copa América que se pueda saber la postura del jugador y conocer cuánta posibilidad tiene de llegar al América”.

¿Fernando Beltrá se va de Chivas?

Chivas se prepara para volver a ver acción en la Liga MX y reportan que Fernando Beltrán podría salir del equipo. Según lo informado por Jesús Bernal, el Nene es pretendido por varios clubes y no ven con malos ojos la posible salida si deja dinero, pero desde la directiva analizarían la posible oferta ya que lo considera un referente.