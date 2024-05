Chivas se encuentra analizado el mercado de pases. En medio de esto revelan el motivo por el que no llegará Orbelín Pineda.

Futbol de Estufa: el motivo por el que Chivas no podrá fichar a Orbelín Pineda

Chivas busca recuperarse del duro golpe que confirmó en el día de ayer luego de la salida de Fernando Hierro. En medio de esto reportan que el Guadalajara no solo está cerca de fichar a Jesús Gallardo, sino que además estaría detrás de Orbelín Pineda para el Apertura 2024. Debido a esto repasamos por qué no llegaría.

El Guadalajara se metió de lleno dentro del mercado de pases luego de la eliminación sufrida ante América por la Liguilla del Clausura 2024. El equipo de Fernando Gago tuvo puntos altos en la diferentes líneas, pero le faltó jerarquía con diferentes posiciones para marcar la diferencia.

Como se sabe Chivas piensa fichar a tres jugadores para el Apertura 2024 y uno de los sitios a reforzar es el de extremo. A lo largo de los últimos meses se habló mucho en redes sociales de que el Guadalajara vaya a la carga por Hirving Lozano, quien acaba de ser campeón con PSV en Países Bajos.

Por otro lado, esta semana surgió el fuerte rumor de que Chivas iba a la carga por Orbelín Pineda. Esto surgió en X luego de que hayan afirmado que el Rebaño Sagrado estaba negociando al extremo que hoy milita en el AEK Atenas de Grecia, equipo en el que Matías Almeyda es entrenador.

¿Por qué no llegaría Orbelín Pineda a Chivas?

A pesar de esto, Jesús Bernal se encargó de explicar los motivos por los que el atacante con pasado rojiblanco no volverá en este mercado de pases. “Orbelín Pineda es el mejor jugador de la Liga de Grecia. El año pasado le otorgaron el reconocimiento como el MVP de la Liga griega. Está bien cotizado allá. Es un jugador caro. El equipo de AEK le pagó cerca de seis millones de euros al Celta de Vigo por hacerse de los servicios de Orbelín. Me parece complejo que pueda venir”, señaló en su canal de YouTube.

Y agregó: “Hace un año y medio Chivas hizo su intención de ir por Orbelín Pineda. Le está yendo bien, dos que hace tiempo le dijo que no a chivas me hace pensar que es muy difícil que tenga que venir. Evidentemente sería un fichajazo. Pudiera cumplir roles interesantes, tiene una gran calidad, pero me parece un poco difícil por la situación que atraviesa en Grecia”.