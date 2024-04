Aunque la última victoria sobre Rayados le dio algo de tranquilidad a Fernando Gago, durante las semanas anteriores su continuidad fue muy discutida por un importante sector de la afición. Varios le perdieron la paciencia al estratega rojiblanca y en ese momento, hasta se pensó en qué entrenadores podían reemplazarlo. Gerardo Espinoza fue uno de los que más consenso generó.

Joven, con 42 años y un gran conocimiento de las Fuerzas Básicas, Espinoza parece encajar con el perfil que acostumbra a buscar Fernando Hierro para Chivas. Sin embargo, hay un detalle no menor: actualmente el mexicano dirige al Aucas de Ecuador, con el que se gana elogios luego de un gran comienzo que lo tiene como líder del certamen liguero.

Espinoza fue campeón con el Tapatío y luego dirigió por un breve tiempo a la Selección Mexicana Sub-23, de donde renunció para intentar dirigir al Puebla sin saber que el reglamento se lo impediría. Tras un tiempo en el paro, se marchó a Ecuador, pero en diálogo con Récord reconoce que todavía sueña con dirigir en la Liga MX.

Espinoza disfruta de un buen presente en Ecuador

“Es algo distinto a lo que hemos vivido tantos años, es otra cultura, son otra clase de personajes, es aprender de otras situaciones, quiero seguir creciendo”, dice Gerardo Espinoza sobre la experiencia de dirigir en Ecuador. Tras pasar por Atlas, Tampico Madero y Tapatío, el estratega tiene su primer trabajo fuera del país.

Espinoza tuvo un breve paso por Atlas en la Liga MX. Tras ser campeón con Tapatio y pasar por el Sub-23, hoy dirige al Aucas de Ecuador. (Getty Images)

Sobre sus sueños y expectativas como entrenador, Espinoza responde: “Soy un loco del trabajo, sueño con dirigir en Primera División y que mi equipo transmita esa energía por jugar, que disfrute tener el balón y que cuando lo pierda de igual manera ser agresivo para quitarla, ganar encuentros, quiero lograr todo eso con este equipo”.

La Liga MX, una cuenta pendiente para Espinoza

Los buenos resultados obtenidos con el Tapatío le dieron otro renombre y Espinoza sueña con volver en un futuro a la Liga MX, donde nada más tuvo un breve paso por Atlas: “Soy alguien que a los 13 años se salió de su casa y empezó a buscar nuevas situaciones, hacer algo con la vida y desde entonces no he parado, siempre he estado metido en el futbol, en ciertos momentos de mi vida lo he querido dejar también eso es cierto, porque es desgastante es adrenalina todos los días, cambios. Te vas perdiendo muchas situaciones familiares, abrir un nuevo camino, no quedarme con la esperanza de dirigir en México. Sí, claro que me gustaría dirigir, tengo muchos mercados que me encantaría estar, Brasil, Estados Unidos, Europa, eso se va ganando”, reflexionó.