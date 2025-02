Ha sido un inicio de torneo complicado para el entrenador Óscar García, quien es muy criticado al frente de las Chivas de Guadalajara por la falta de un funcionamiento convincente, aunado a que apenas pudieron ligar dos victorias de manera consecutiva, por ello uno de los históricos de los rojiblancos se lanzó contra el volumen de juego del equipo de sus amores.

El Rebaño Sagrado ganó su segundo partido del año de manera consecutiva cuando se impusieron al Cibao FC dentro de la Concachampions 3-0, después de que el domingo anterior derrotaron a los Xolos de Tijuana, sin embargo, Eduardo el Yayo de la Torre, goleador histórico de los rojiblancos afirmó que el rendimiento ha sido mediocre.

“El funcionamiento para mí de las Chivas, ha sido mediocre. ¿A qué juegan? Hay muchos equipos que muchas veces no sabes a qué juegan, pero tienen un funcionamiento superior por ciertas individualidades. El único equipo que funciona de una manera adecuada es Cruz Azul. Yo creo que también va por ahí que no conoce al plantel (Óscar García) y mientras no conozcas al plantel no podrás poner a la mejor alineación”, fue parte de lo que comentó De la Torre en el programa La Última Palabra de Fox Sports.

Yayo de la Torres es el sexto máximo anotador de Chivas. Foto: Imago7/Eloy Castillo

Yayo ve pocas opciones de que Chivas elimine al América

En cuanto a los partidos que se realizarán dentro de la Concachampions donde Guadalajara se enfrentará al América en los Octavos de Final, Eduardo de la Torre aseguró que hay pocas posibilidades de que los tapatíos avancen a la siguiente fase, pero no descarta que salgan en un buen día y terminen por dejar en el camino al acérrimo rival.

“Hay muchas razones por las que yo puedo opinar eso, pero tiene pocas posibilidades, la verdad, siguen existiendo, sino serían nulas. Cualquier equipo puede salir en su día, en su día brillante. ¿Estamos hablando de los tres partidos de la Concacaf? Yo había entendido que era de los tres partidos. Si América pierde contra el Chivas de este año, sería el fracaso más grande de su historia”, explicó el sexto máximo anotador en la historia de los rojiblancos con 89 tantos.

Encuesta ¿Hasta dónde llegará Chivas en Concachampions? ¿Hasta dónde llegará Chivas en Concachampions? Solo hasta aquí, contra América A la Final A Cuartos o Semis Creo que puede ser campeón YA VOTARON 16 PERSONAS

¿Cuándo jugará Chivas ante América?

Serán tres partidos los que sostendrá el Rebaño contra las Águilas en el mes de marzo. El primero se disputará el miércoles 5 de marzo en el Estadio Akron, en la Ida por los Octavos de Final de la Concachampions, el segundo se jugará el 8 del mismo mes en el Gigante de Zapopan por la Jornada 11 del Clausura 2025 y el tercero el día 12 en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes por la Vuelta del torneo de la Concacaf.