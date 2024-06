El fútbol es un deporte lleno de sorpresas y giros inesperados. Uno de ellos es la historia de Guillermo Almada, el entrenador uruguayo que recientemente llevó al Pachuca a la gloria en la Concachampions 2024, pero que en el pasado también estuvo en la mira para llegar al banquillo de las Chivas de Guadalajara.

Guillermo Almada llegó a Pachuca con una misión clara: llevar al equipo a lo más alto. Y lo logró. Bajo su dirección, Pachuca fue campeón de Liga MX y ahora se consagró en la Concachampions 2024, goleando por 3-0 al Columbus Crew. Con este triunfo, los Tuzos se clasificaron para el Mundial de Clubes 2025.

Almada, quien comenzó su carrera en los banquillos en 2009, siempre soñó con este tipo de logros. Tras la victoria, declaró en conferencia de prensa que su equipo era “justo y merecedor ganador de la competencia”. El estratega uruguayo se ha mantenido durante todos estos años como uno de los más competitivos del futbol mexicano.

Almada fue opción para dirigir a Chivas

Pero antes de su éxito con Pachuca, Guillermo Almada estuvo en la mira del Rebaño Sagrado. En 2021, antes de la jornada 13 del torneo Apertura, Almada, entonces entrenador de Santos Laguna, aseguró que era “un honor” estar en la lista de candidatos para dirigir a Chivas.

En conferencia de prensa, el estratega uruguayo no evadió el interés del conjunto rojiblanco, pero reiteró su compromiso por mantenerse al frente de los laguneros hasta el final de su contrato recientemente renovado.

“A cualquier entrenador le gustaría dirigir a Chivas, a quién no le va a gustar dirigir a un equipo grande, pero con mi agente hace tiempo que no hablo y conmigo no ha existido ningún acercamiento. Me halaga que un equipo tan importante se interese por nuestro trabajo y no sólo el mío, sino también el del grupo que me acompaña”, expresó Almada en 2021.

Peláez apostó por Leaño: no le salió nada bien

Por aquel entonces, finalmente, Ricardo Peláez decidió darle el voto de confianza a Marcelo Michel Leaño, quien era el entrenador interino del equipo pero se quedó en el cargo de manera definitiva. Por su parte, Almada fue subcampeón con Santos Laguna y luego recaló en Pachuca, donde llegó a otras dos finales y ganó una, además del reciente logro en Concachampions.