Para Fernando Hierro, director deportivo de las Chivas de Guadalajara no hay una sola razón para poner en entredicho la calidad y profesionalismo de Alexis Vega, quien se convirtió en uno de los jugadores más señalados por los seguidores después de perder la Final frente a los Tigres de la UANL en el Clausura 2023, por lo cual el español argumentó que dentro de una familia nunca habrá señalamientos para nadie porque ganan y pierden todos.

El directivo del Rebaño Sagrado dejó muy claro que el talento del Gru es parte fundamental para el equipo, así como lo son todos los que integran el plantel, razón suficiente para nunca cuestionar su rendimiento en la Liguilla, porque considera que tuvo un buen funcionamiento en la Fiesta Grande y prefirió dejar de lado las severas críticas que le han lazando gran parte de los aficionados rojiblancos.

“Somos una familia, nosotros no señalamos a nadie, protegemos, trabajamos, lo mismo que Alexis el día de Atlas estuvo extraordinario, en León. Esto es un grupo, no tenemos a personalizar una derrota ni en el grupo tampoco. Imagínate si Alexis mete el gol, ¿hubiera sido un ídolo no?”.

“Nosotros damos por sentado que un utilero, los jugadores que juegan, los que no, aquí suman todos, si ganamos, ganamos todos juntos y si perdemos, perdemos todos juntos. Todos sabemos la clase de Alexis, pero somos una familia, entre nosotros no nos señalamos, pensamos que una familia es donde nos tenemos que defender, no somos de señalar. Yo veo a Alexis, hablo con él, sabemos el potencial que tiene Alexis”, abundó el directivo español.

Hierro explica por qué Chivas se quedó a la celebración de Tigres

El dirigente de Guadalajara también explicó las razones por las que salieron a presenciar la celebración de los felinos una vez que ganaron el título del Clausura 2023, asegurando que es una buena forma de mostrar respeto por el campeón: “Es una decisión de Chivas, estamos en el campo los jugadores, Amaury, su consejo. Hay un respeto por el deporte, somos una institución, no fue una idea de nadie de lo que significa esta entidad de lo que significa Chivas. También es bueno que veamos que la hemos tenido muy cerca y es también un mensaje para el grupo de que no estaba lejos, pero el resto es el mensaje de que no somos enemigos de nadie, jugamos una misma competición, ni aunque seamos muy rivales de los equipos”.