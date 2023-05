El director deportivo de las Chivas de Guadalajara, Fernando Hierro reconoció el sabor amargo que dejó la derrota en la Gran Final ante los Tigres de la UANL, pero lejos de hacer señalamientos o encontrar culpables por la situación que se salió de las manos cuando parecía que el título estaba seguro, envió un mensaje de confianza y apoyo al técnico Veljko Paunović y a toda la plantilla rojiblanca.

Este miércoles 31 de mayo, el dirigente del Rebaño Sagrado ofreció una conferencia de prensa para hablar acerca del repaso de su primera campaña al frente de la dirigencia tapatía y reconoció el dolor por no haber conseguido el campeonato que hubiera sido la decimotercera estrella en el escudo, pero también dejó claro que a 48 horas del lamentable momento se tiene que dejar atrás el luto y pensar en el futuro porque en un mes arranca la nueva campaña, donde quieren seguir por el mismo camino que han labrado desde que arribó a la institución en el 2022.

“Hemos hablado, vamos a programar la próxima temporada, será limpia, vamos a intentar conseguir cosas importantes para este club, ese es el razonamiento. No quiero convencer de nada más, sepan que no todo en la vida es blanco y negro. Hay grises por ahí, hay rojos, se tiende mucho a dramatizar la derrota por no conseguir el objetivo, pero hay equipos que trabajan menos que otros y consiguen el objetivo y al revés. Pero no todo es drama, no todo es negro y si se gana un titulo lo celebramos y no nos echamos a dormir, lo tenemos claro y estamos dolidos como todo el mundo, pero se terminó el entierro, el duelo y nos levantamos, vamos que tenemos mucho trabajo por delante”.

“Tenemos que levantarnos, dentro de un mes es otra competencia nueva porque el hecho de que ganemos tampoco garantiza lo que pase el siguiente torneo. Estamos dolidos por lo que sucedió con nuestra gente, por el apoyo. Hacía tiempo que no vivía algo así, los que han estado con nosotros, agradecemos mucho a la afición, al club de organizar la Final, trabajaron todos mucho, teníamos mucha ilusión. Pero la raya del deporte es muy fina, la victoria y la derrota es muy fina, nos levantamos, no regresamos y no vamos a vivir de lo que pasó sino sacando las conclusiones”, manifestó Hierro a los medios de comunicación.

Hierro respalda labor de Paunovic en la Final: Tiene toda la libertad

Por otro lado, Hierro no quiso entrar en detalles sobre la posibilidad de que Veljko Paunović haya tenido alguna culpabilidad en la derrota en la Final, al mismo tiempo que tampoco quiso opinar sobre el planteamiento que realizó con el marcador a favor de Guadalajara 2-0, pues considera que una de las claves para el éxito es respetar las decisiones del entrenador y confiar en su visión estando en el banquillo.

“La opinión es muy clara, yo respeto la decisión del entrenador, yo he sido entrenador, es simple. Tú vas ganando 1-0, haces un cambio en el minuto 80, terminas ganando 1-0 y sabes lo que piensa la gente ¡qué listo! ¡qué inteligente! Ese es un análisis que hacen los medios. Si haces un cambio al minuto 80 y te empatan dicen ‘que defensivo’”.

“Yo no voy a entra en las decisiones del entrenador, él tiene toda la libertad, esa es su parcela, no se mete nadie, tiene su toma de decisiones. Ha funcionado muchas veces jugar sin delantero, yo digo que sí. Ha funcionado jugar con nueve o sin nueve pero esa es su parcela y ahí no nos metemos nadie. Él tiene que decidir, pero tú piensas que cuando vas 2-0 y el resultado se pone 2-1, se ve su mano. Y posiblemente nosotros después del 2-1 sabíamos que íbamos a sufrir. Para mí fue un partido muy volado que pudo caer para cualquier sitio, yo no voy a hablar de si con nueve o sin nueve, no voy a debatir eso”, explicó Hierro.