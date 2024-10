Hugo Sánchez, exentrenador de la Selección Mexicana no terminó su proceso como hubiera deseado, una vez que el Tricolor Sub-23 quedó eliminado del Preolímpico del 2008 y fue despedido, sin embargo el estratega manifestó parte de lo que vivió bajo su mando, como el día que Jorge Vergara, dueño de las Chivas de Guadalajara le pidió que no convocara a algunos futbolistas.

Hugo Sánchez ventiló en Futbol Picante de ESPN parte de lo que vivió cuando era el técnico del Tricolor y dejó mal parado al entonces dueño del Rebaño Sagrado, Jorge Vergara, quien le solicitó no llamar a algunos futbolistas que habían pasado por el equipo rojiblanco como fueron los casos de Oswaldo Sánchez y Adolfo Bautista.

Jorge Vergara pidió a Hugo Sánchez que no convocara a exjugadores de Chivas

“Jorge Vergara quería que no llamara a jugadores que llamé. Como Oswaldo Sánchez que tuvo algún problema con él, también el Bofo Bautista, que tuvo un desencuentro con él y luego Cuauhtémoc Blanco. Yo a propósito los llamé y no sé si eso también me costó la chamba. Eso sucede en el futbol mexicano pero yo no acepté”, fue parte de lo que comentó Sánchez Márquez en Futbol Picante de ESPN.

Por su parte, otro exentrenador de Chivas, como lo es Ricardo Ferretti confesó que durante sus tres etapas al frente del Tricolor también vivió situaciones con ciertos jugadores que le trataron de imponer, sobretodo en su tercera etapa que se dio en el 2018.

Hugo Sánchez fue presentado con el Tri en el 2007. FOTO: IMAGO

“Sale Osorio, antes de que llegara el Tata Martino y vamos a hacer los juegos ante Argentina y yo estoy haciendo la lista. De repente me dicen que hay que llamar a este jugador o a este jugador. El director en turno de la Selección Mexicana me pidió que llamara a ciertos jugadores. Como yo no tenía ningún compromiso con la Selección ni me iba a quedar, me daba igual si me imponían o no”, explicó el Tuca Ferretti en la emisión de ESPN.