Se dice que en el futbol las estadísticas no son tan importantes; sin embargo, hay un registro que juega radicalmente a favor de Chivas en esta Final del Clausura 2023 y que lo pone como el gran candidato al título sobre los Tigres pese a que no se ha jugado el duelo de Vuelta de esta serie.

En el primer episodio entre ambas escuadras no se suscitaron muchas emociones en las porterías de Nahuel Guzmán o Miguel Jiménez, ya que pese a que los regiomontanos tomaron más riesgos, no pudieron abrir el cerrojo defensivo que planteó Veljko Paunovic para el duelo en el Volcán.

Sin embargo, en la historia de los torneos cortos, el Guadalajara se ha enfrentado a los Tigres en siete partidos de Liguilla, hasta hoy, en donde el Rebaño no ha perdido ninguno, registrando una marca de cuatro triunfos y tres empates, imponiéndose en todas las ocasiones en las que se ha medido a los de San Nicolás de los Garza.

Ahora, el chiverío está a 90 minutos de conseguir un nuevo título del futbol mexicano en este Clausura 2023, en donde el adversario nuevamente son los universitarios y contra quienes ya consiguieron empatar en el primer episodio entre ambas escuadras en la cancha del Volcán, por lo que todo se definirá en el Estadio Akron.

TORNEO INSTANCIA RESULTADO Clausura 2007 Cuartos de Final Tigres 1-3 Chivas Clausura 2007 Cuartos de Final Chivas 3-2 Tigres Clausura 2011 Cuartos de Final Chivas 3-1 Tigres Clausura 2011 Cuartos de Final Tigres 1-1 Chivas Clausura 2017 Final Tigres 2-2 Chivas Clausura 2017 Final Chivas 2-1 Tigres Clausura 2023 Final Tigres 0-0 Chivas Clausura 2023 Final Chivas Vs. Tigres

¿Cuándo se jugará el duelo de Vuelta de la Final entre Chivas y Tigres?

El último partido del Clausura 2023 se disputará en la cancha del Estadio Akron, en donde se definirá al nuevo campeón del futbol mexicano que será Chivas o Tigres, duelo que se disputará el próximo domingo 28 de mayo del 2023 en punto de las 19:35 horas, tiempo del centro de México.