Lo que inició con bríos renovados para el Club Guadalajara en el Torneo Apertura 2023 se fue diluyendo con el paso de la semanas, sobretodo después de la mala imagen que dejaron en la Leagues Cup, ya que el entrenador Veljko Paunović luce con algunas dudas tanto en su cuadro inicial como en los jugadores con los que ya no va a contar para el futuro.

Uno de los casos que resultó sorpresivo es el de Isaac Brizuela, uno de los máximos referentes que tiene el vestidor del Rebaño Sagrado, pero también fuera de él por su ejemplar manera de ser. Y es que diversas versiones indican que el Cone ya no entraría en planes debido al su alto sueldo y porque está a seis meses de que finalice su contrato.

Chivas no obtuvo el resultado que esperaba frente a Juárez con un empate que se vio empañado por la actuación del árbitro Fernando Hernández, quien marcó un penalti inexistente sobre Avilés Hurtado por una falta en el área de Gilberto Orozco Chiquete, con lo cual los fronterizos consiguieron un punto en su propia cancha.

El futbolista de Chivas que jugó ante Juárez y lo quieren vender

Para el juego frente a los Bravos, Paunovic no echó mano de algunos elementos que usualmente son titulares como Cristian el Chicote Calderón por lesión, Alan Mozo e Isaac Brizuela, quienes por decisión técnica no fueron considerados, pero la sorpresiva aparición de Daniel Ríos en el final del duelo no le da la certeza de mantenerse en Guadalajara, ya que le siguen buscando acomodo fuera de la Perla Tapatía.

“Fíjate, compraron a Daniel Ríos el torneo pasado a Nashville por casi dos millones de euros y Daniel Ríos es hoy la tercera opción para ser centro delantero. Ricardo Marín uno, Ronaldo Cisneros y luego Daniel Ríos. Lo están queriendo colocar ahorita antes de que cierren los registros en otro equipo para que tenga actividad”, fue parte de lo que explicó el periodista Héctor Huerta en Futbol Picante de ESPN.