Las Chivas de Guadalajara se quedaron nuevamente cortos en sus aspiraciones, ahora en la reanudación del Torneo Apertura 2023 luego de ser empatados por Juárez en la parte final del duelo correspondiente a la Jornada 4, pues una falla del polémico silbante Fernando Hernández favoreció para que los locales marcaran el gol del 1-1.

El Rebaño Sagrado se puso al frente en la pizarra gracias a una estupenda anotación de Alexis Vega, sin embargo en la segunda parte los cambios no le funcionaron como esperaba al estratega Veljko Paunović, no obstante los fronterizos tampoco habían sido tan peligroso como para merecer el tanto del empate.

Salvo un tiro libre en la parte inicial que se estrelló en el travesaño y alcanzó a rechazar el guardameta Miguel Jiménez, la realidad es que los dirigidos por Diego Mejía no mostraron su poderío ofensivo, hasta que apareció Avilés Hurtado al minuto 81, recibiendo una barrida temeraria de Gilberto Orozco Chiquete en el área.

Ramos Rizos aclara que nunca es penalti a favor de Juárez

El ex silbante mexicano y mundialista, Felipe Ramos Rizo publicó en su cuenta de Twitter un video donde explica que la supuesta falta del Chiquete no existe, por lo tanto no debió ser marcado como pena máxima, aunado a que el árbitro tampoco quiso ir al VAR para observar de nuevo la jugada para tomar una decisión distinta, lo cual molestó al estratega de Guadalajara.

Con el gol de los Bravos el Rebaño trató de adelantar líneas en busca de llevarse los tres puntos, pero fueron perdiendo la intensidad con la que iniciaron el duelo y algunos jugadores tapatíos se vieron muy cansados como los casos de Roberto Alvarado y Alejandro Mayorga, quien incluso sufrió algunos problemas de calambres casi al final del duelo, donde por justicia debió ganar el equipo rojiblanco.