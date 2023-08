Para el guardameta de las Chivas de Guadalajara, Óscar Whalley le espera un semestre complicado en busca de ganarse un puesto como titular bajo el mando del estratega Veljko Paunović, quien ha señalado en varias ocasiones que aún no conoce del todo al refuerzo que llegó procedente desde España.

En conferencia de prensa este miércoles 16 de agosto el entrenador del Rebaño Sagrado dejó muy claro que no piensa generar polémica sobre el portero titular para el Torneo Apertura 2023, ya que afirmó que Miguel Jiménez tiene toda la confianza para mantenerse a pesar de las críticas que ha recibido.

Ante ello, la duda sigue en el aire de qué papel desempeñarán tanto José Raúl Rangel y Óscar Whalley, quien apenas ha tenido actividad en el duelo frente al Athletic de Bilbao cuando disputaron el trofeo Árbol de Gernika, pero de ahí en más no será tomado en cuenta al menos para el campeonato local y tampoco lo fue en la Leagues Cup.

Los únicos partidos que disputará Óscar Whalley en Chivas

“Si algo pasa y Dios no quiera que pase con Miguel, vamos a tener a Óscar Whalley y Tala lo más rodados posible. La siguiente oportunidad donde vemos que Whalley puede jugar es en Estados Unidos contra León, en Chicago en septiembre, si es que algo no pasa antes. En la portería no quiero dudas”, fue lo que reveló el entrenador de Guadalajara dejando claro que solamente habrá oportunidades para el espigado portero en duelos de preparación.

