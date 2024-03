José Juan Macías, delantero de Chivas de las Guadalajara, no la está pasando del todo bien en el Torneo Clausura 2024 que se ha convertido en su campaña de regreso luego de la lesión que lo marginó por más de un año y medio, pero ha tenido muy poca actividad.

En esta campaña JJ Macías apenas ha visto actividad en cinco partidos, de los cuales en tres ha sido titular y fueron en las primeras jornadas del certamen, ya que apenas ha jugado 269 minutos, sin embargo, desde que llegó Javier Hernández solo ha visto acción en dos juegos y todos entrando de cambio.

Justamente este tema es el que podría generar algún malestar en el goleador de Chivas, quien ha puesto todo su empeño en volver de la mejor manera a las canchas, pero lo cierto es que no ha recibido las oportunidades que esperaba.

Llegada de Chicharito a Chivas ha perjudicado a JJ Macías

“No lo entiendo porque no está al 100% (Chicharito). No está y de inmediato se siente cuando entra un jugador como Ricardo Marín, esta situación se ha llevado entre las patas a JJ Macías que ya es la tercera opción. Algo debe haber al respecto, pero estoy de acuerdo con Camberos, me parece que Javier, mejor que nadie tendría que esperar a ponerse a punto, y en su mejor punto, es el mejor de los tres, pero hoy no está. Está un segundo tarde para el arranque para la toma de decisiones”.

Chicharito ya fue titular en dos partidos. Foto/ Imago7/ Juan Carlos Núñez Cubeyro.

“No me gusta y tampoco a los jugadores que a todos les manotee. A todos les manotea. Pero a todos, entiendo que pueda tener la autoridad moral y jerárquica, por lo que fue, pero la forma va a generar desgaste, el jugador es muy sentido, y ese tipo de cosas no les gustan”, fue parte de lo que comentó David Medrano en Súper Gol de Radiograma Guadalajara.

Cuerpo técnico de Chivas exhibe a Chicharito

Por su parte, el comentarista Jerónimo Camberos asegura que desde el cuerpo técnico deberían considerar darle menos minutos a Javier Hernández: “Le hacen un mal el cuerpo técnico al tiempo, le hacen mal porque lo exhiben de más. Tendrían que esperar o si está en su contrato que tienen que meterlo 10 o 15 minutos antes de que terminen los partidos, pero que no sea titular”.