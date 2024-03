El Club Guadalajara no pudo llevarse los tres puntos de su casa el sábado anterior cuando recibieron al América en una edición más del Clásico Nacional por la Jornada 12 correspondiente al Torneo Clausura 2024, que terminó con empate sin goles y una vez más se dieron algunos insultos para Julián Quinoñes, quien se enfrascó en una serie de burlas con los aficionados.

Y es que una vez más los seguidores del Rebaño Sagrado se lanzaron contra el delantero de las Águilas para gritarle de todo, aunque en esta ocasión el propio Quiñones reaccionó con una señal que sacó de quicio a más de uno.

Sin embargo, desde Futbol Picante de ESPN, fue el comentarista Javier Alarcón quien se lanzó contra los fanáticos de Chivas por ofender al goleador de los azulcremas afirmando que al ser una situación reincidente se debería vetar el Estadio Akron, pues cabe recordar que hace unos días dentro de la Concachampions lanzaron gritos racistas al atacante.

Javier Alarcón pide veto para el Estadio Akron

“¿Qué hace falta para para vetar el Estadio del Akron? No importa si es Guadalajara, no importa si es Amaury, no importa si es Azcárraga o el América. ¿Qué tiene que pasar? Le gritaron otra vez a QuIñones, si no le metes al tema del veto y al tema de los puntos seguiremos fingiendo que estamos contra el racismo. Para grandes males, grandes remedios. Dejen de hacer el ridículo, dejen de dar pena en la Federación”.

“Puras farsas. Tomen el toro por los cuernos y veten el estadio de las Chivas, ni modo. Y si luego le toca a Pumas, a Cruz Azul o a Monterey, ni modo, pero no sigan haciendo el ridículo”, fue parte de lo que comentó Alarcón en la mesa de Futbol Picante la noche del lunes.

Advierte Alarcón que Gago se queda todo el torneo en Chivas

“Me parece mediocre decir que este Guadalajara ha salido fortalecido, me parece que Gago ya no va a ser despido, pero sigue generando mucha incertidumbre este Guadalajara para diseñar esta plantilla y ahí también le achaco responsabilidad a Fernando Hierro, quien sigo insistiendo, no estaría mal que saliera a dar un corte de caja sobre la realidad del Guadalajara”, comentó el periodista mexicano.