Chivas tiene a todo el mundo anonadado debido a que logró el regreso de Chicharito Hernández y conquistó su primera victoria en el Estadio Akron. Sin embargo, José Ramón Fernández lanzó una dura acusación al Guadalajara al afirmar que vetaron a ESPN. ¿Por qué lo dijo?

El Rebaño Sagrado no ha parado de dar de qué hablar luego de que haya cerrado la vuelta del hijo pródigo con una impresionante fiesta en el Estadio Akron para recibirlo. Es por esto que se elogió el mercado de pases de Fernando Hierro para traer un refuerzo bomba, como así también vender jugadores que no eran tenidos en cuenta.

Por otra parte, en las últimas horas las redes sociales y diferentes medios se hicieron eco de una dura acusación que recibió Chivas. Fue José Ramón Fernández quien afirmó que hay una especie de veto contra ESPN porque hay personas que no piensan de la misma forma.

“Con todo lo que se habla bien del Guadalajara en los programas de ESPN, de repente hay una barrera. ¿Por qué? ¿Por qué si no somos todos? Si alguien es Chivas es el señor (Adal Franco), si alguien ha querido a Chivas soy yo, y muchos más”, declaró el reconocido periodista en el programa Cronómetro.

José Ramón Fernández lanzó dura acusación contra Chivas.

A su vez, Franco lo respaldó al marcar que la sala de prensa del Estadio Akron lleva su nombre por decisión de Jorge Vergara. “Tienen su sala de prensa en el Estadio y lleva tu nombre, algo que lo puso así el señor Jorge Vergara; en paz descanse”, comentó el periodista.

Y agregó: “No entiendo, y comparto contigo José Ramón; y no se trata de que hablemos bien del Guadalajara porque queremos ser porristas, cuando hay que hablar bien hablamos bien, cuando hay que señalar algo que está mal lo hemos señalado y lo vamos a seguir haciendo, pero no entiendo. A veces como que Guadalajara quiere tomar parejo con todos y si una persona, o unas personas dicen algo que no, se enojan con todos”.

¿Por culpa de Álvaro Morales ESPN está vetado?

Uno de los principales críticos de Chivas en ESPN es sin duda Álvaro Morales, quien se destaca por ser punzante con cada una de sus palabras. Por otro lado, por el momento Chivas no dio ningún tipo de declaración.